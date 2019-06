Los de Imaguaré estarán en Colonia Benítez

Los de Imaguaré representarán a Corrientes en el Festival Salvaje que se realizará el 6 de junio en la localidad chaqueña de Colonia Benítez.

El corazón de la capital botánica del Chaco se abrirá a una fusión imperdible de música en vivo para todas las edades, saberes compartidos, gastronomía regional, talleres vivenciales y mucho más.

El encuentro propone múltiples actividades y talleres para grandes y niños, una amplia feria gastronómica con alimentos ecosustentables regionales, artesanías ancestrales, artes plásticas, danza y música en vivo con el fin de conectar con la Madre Tierra, entender la importancia del respeto por ser materia prima de la vida humana, animal y vegetal.

“Lo Salvaje que nos deje ver y aprender de nuestro lado primitivo, la conexión natural con nosotros mismos y con los demás. Lo Salvaje desde la intuición y desde el respeto de reconocernos como habitantes de paso y no eternos. Lo Salvaje como protección hacia todo lo que no rodea, por ser sustento y casa”, dijeron desde la organización y agregaron que la música en vivo estará a cargo de Arbolito, Raúl Fernando Junco en grupo, Tierra Verde, Los de Imaguaré, Norma Avila Talavera y Nación Ekeko.

El espacio elegido se encuentra en el corazón de la capital botánica del Chaco, y quienes asistan a este gran festival deberán ingresar por la calle principal de la localidad para comenzar a ser parte de cada uno de los espacios, y de la experiencia que propondrá también la Reserva Natural Los Chaguares.

“El Festival Salvaje nace como iniciativa para acercarnos y celebrar la importancia de la naturaleza y el respeto que le debemos como habitantes de la Tierra. Buscamos que se genere un encuentro en el que además de compartir y pasar una jornada llena de vivencias, también se aprenda algo más de nuestras culturas, sin importar qué edad tengas. Estamos trabajamos mucho para lograrlo y esperamos que Colonia Benítez se llene de gente del Chaco y también por qué no, de las provincias vecinas”, dijo Diego Perez.

Cabe destacar que la idea y puesta en marcha del Festival Salvaje nace de la iniciativa de Diego Perez (Nación Ekeko y Tonolec) y cuenta con el apoyo del Chaco Gobierno del pueblo, Instituto de Turismo del Chaco, Turismo Chaco, el Instituto de Cultura Chaco y el Municipio de Colonia Benítez.