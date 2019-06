El paro de colectivos complicó a usuarios y la medida de los choferes continuará hoy

A pesar de ser el comienzo de la semana laboral, la rutina habitual de los lunes se vio fuertemente modificada ayer en la ciudad por el paro de transporte público que se extendió por toda la jornada. Así, sin acuerdo aún entre los trabajadores y las empresas, los coches urbanos no circularon, al igual que los interdepartamentales y los de larga distancia de firmas provinciales.

Finalmente, tal como confirmó El Litoral en su edición de ayer, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió no acatar la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, a pesar de la advertencia de ilegalidad y de posibles sanciones económicas.

Con algunos usuarios desprevenidos esperando en las paradas, la jornada inició sin unidades en la calle y se mantuvo así durante todo el día. Se esperaba que las negociaciones continúen para destrabar el conflicto y restablecer el servicio ayer, pero finalmente la huelga se extendió hasta la noche.

Así, se vivió en la ciudad una jornada cargada de complicaciones para viajar, más aún teniendo en cuenta la incertidumbre sobre un posible acuerdo. Algunos decidieron directamente no salir; mientras que los que debían hacerlo obligadamente debieron elegir alguna otra opción como el remis, trasladarse con algún familiar o conocido o bien apelar a la bicicleta y otros medios alternativos.

En diálogo con El Litoral, el secretario general de UTA Corrientes, Rubén Suárez, aseguró que “la medida sigue firme, los compañeros no van a salir a trabajar hasta que no les paguen lo que corresponde”. De esta manera, hoy tampoco habrá colectivos. El dirigente gremial contó también que “nadie se comunicó con nosotros, no hubo preocupación ni de las empresas ni de la Subsecretaría de Trabajo”.

De esta manera, lejos de poder encaminarse una solución, desde la UTA señalaron que la situación se tensó aún más. “Mandaron a una escribana para amedrentar a los choferes, diciéndoles que si no volvían a trabajar en dos horas iba a haber problemas”, dijo Rubén Suárez.

Más allá de esto, los delegados y el mismo gremio decidieron seguir firmes en la decisión, manteniendo la medida de fuerza por tiempo indeterminado hasta que las firmas de transporte abonen el monto adeudado.

Desde la Subsecretaría de Trabajo expresaron ayer que no descartan sanciones económicas al gremio, ya que el paro es considerado ilegal por el llamado a conciliación. Además, catalogaron la actitud de los trabajadores como “caprichosa”, algo que generó aún más malestar entre los colectiveros.

Al respecto, Suárez expresó: “Es una vergüenza, no hay más nada que conciliar, acudimos a audiencias durante 20 días y las empresas nunca mostraron voluntad de pagar”.

Además, agregó que “es mentira que garantizaron el pago para el jueves, nunca detallaron los ítems”, expresó Suárez anoche en diálogo con este matutino.

Reclamo

La medida de fuerza de los choferes es por tiempo indeterminado, y expresaron que sólo volverán a trabajar cuando las empresas abonen el total de lo adeudado. El reclamo específico es la aplicación de la escala salarial nacional que entró en vigencia hace cinco meses, pero las empresas correntinas argumentan no poder pagar por impedimentos económicos.

Con los choferes reunidos durante gran parte del día, hubo nuevamente ayer escasa información sobre las negociaciones o cómo seguiría la medida de fuerza de los colectiveros.

Otra vez, las preguntas de los usuarios respecto del servicio fueron una constante a través de las redes sociales, tratando de determinar cuándo volverían a transitar las unidades de los diferentes ramales urbanos.

Si las empresas cumplen con la promesa realizada, el servicio de colectivos se restituiría recién el jueves, fecha anunciada para el pago de lo adeudado a los choferes. Igualmente, aguardan la posibilidad de una solución antes de esa fecha para evitar más complicaciones a los usuarios.

Desde el Municipio aseguraron que realizan gestiones entre las partes para lograr un acercamiento y encontrar una solución para los usuarios del transporte público.