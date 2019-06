Jorge Simonetti presenta hoy su libro “La Neoizquierda”

Jorge Simonetti presentará hoy a las 19 en el salón auditorio de diario El Litoral su cuarto libro La Neoizquierda. Durante el acto, la obra se podrá adquirir al 50% de su valor con firma del autor.

La obra que será presentada hoy está escrita con un lenguaje accesible para todo el mundo. “Es un ensayo político, tendiente a demostrar que la izquierda ha cambiado en todo el planeta, tanto que ha perdido su esencia y hoy, salvo contados lugares cómo Corea del Norte y Cuba, no es una ideología que contrasta doctrinariamente con el liberalismo, apenas llega a significar una estrategia para hacerse del poder, con una metodología que ha sido llevada a cabo principalmente en Latinoamérica en los tres primeros lustros del siglo XXI, con experiencias que terminaron en un rotundo fracaso”, dijo el autor.

El autor sostiene que la izquierda no representa una ideología, porque “desde la caída del Muro de Berlín, salvando países como Corea del Norte y Cuba, inmersos en regímenes autoritarios y con niveles de vida realmente paupérrimos para su población, el ideario socialista ha muerto por imperio de su fracaso por la vía de los hechos. La idea marxista de la socialización de los medios de producción, la eliminación de la propiedad privada y de un estado ideal sin clases y sin explotados, ha quedado reducida a un pensamiento enlatado, superado y fracasado, que no ha sabido dar respuestas a los principales requerimientos de los seres humanos de una vida digna y en libertad”.