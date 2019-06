Rumbo a China, el Gobernador manifestó su apoyo a la fórmula Macri-Pichetto

Alejandro Karlen Parlamentario del Mercosur. “No creo que sea relevante para ningún peronista y no creo que mueva algún voto peronista”, dijo el peronista Alejandro Karlen sobre la fórmula Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto. “La Argentina necesita un proyecto peronista y no liberal”, añadió el parlamentario del Mercosur.

Junto a una delegación de 20 personas, el gobernador Gustavo Valdés partió ayer desde Frankfurt, Alemania, rumbo a China. Allí manifestó su respaldo a la fórmula presidencial de Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

Lo fundamental es “ampliar el espacio, buscar coincidencias con la mayor amplitud y avanzar con firmeza en un proyecto que consolide la transformación de la Argentina y mejore la condición de los habitantes”, expresó el mandatario provincial.

El anuncio vía Twitter del Presidente de la Nación, causó sorpresa en algunos sectores. Sin embargo, desde el radicalismo habían anticipado en varias ocasiones la necesidad de ampliar la alianza Cambiemos, incorporando al Peronismo Federal. Incluso definieron este pedido de sumar aliados de manera orgánica a través de la Convención de la UCR nacional, cuando el correntino Carlos Vignolo propuso continuar en el frente gobernante y armar una mesa de acción política para avanzar con las negociaciones.

Sin embargo, se desconocía el resultado final: que Macri opte por un peronista como compañero de fórmula. De hecho, en la danza de nombres, no se cesaba de mencionar a figuras del radicalismo.

No obstante, los correntinos Valdés y Vignolo fueron los primeros en manifestar su apoyo a la fórmula del oficialismo que polarizará fuertemente con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la cual nuclea, principalmente, al justicialismo orgánico. Ahora no se descarta que la UCR reclame espacios en diputados y/o ministerios.

Valdés expresó su apoyo a Macri-Pichetto y en ocasiones anteriores había manifestado que no se trataba de buscar un cargo, cuando el radicalismo se debatía lugares. Sin embargo, hasta el momento, la UCR retuvo dos provincias: Corrientes y Jujuy.

El Gobernador se pronunció antes de partir rumbo a China, desde Frankfurt, Alemania. Al gigante asiático se dirige por motivo de una misión comercial junto a una comitiva conformada por unas 20 personas, entre ellas el ministro de Producción de la Provincia, Jorge Vara, y el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani.

“Tenemos interés para que Corrientes pueda hacer negocios, pueda vender nuestra mano de obra, nuestra materia prima. Tenemos intereses forestales, de la industria de la ganadería, frigoríficos. También tenemos intereses de té y yerba. Estamos por trabajar mucho para que Corrientes realmente pueda vender su producción”, manifestó ayer el Gobernador.

La delegación correntina, la cual también está conformada por empresarios y subsecretarios de la provincia, llegará el jueves al gigante asiático. El contingente partió desde Ezeiza, hizo escala en Frankfurt y se dirigió a Shanghái. La comitiva tendrá al menos unas cinco horas para recorrer una de las ciudades más grandes de ese país y uno de los principales núcleos financieros del país.

Luego, se embarcarán en un vuelo de tres horas rumbo a la provincia de Heilongjiang, donde las actividades comenzarán el viernes, con un recibimiento protocolar con honores y reuniones por áreas de un foro donde participarán empresarios de 35 países en la ciudad de Harbin, capital de dicha provincia, según informaron desde Gobierno.

La delegación también visitará la ciudad de Dalian, en la provincia de Liaoning. Allí la actividad principal se concentrará en rondas de negocios con más de 120 empresarios interesados en el mercado de la madera, carne, cereales, frutas, pescados, mariscos, energía alternativa, paneles solares, vino, aceites y arroz.

“Trataremos de hacer llegar la inversión de empresas chinas para la provincia, con la mirada puesta esencialmente en carne y madera”, dijo ayer a radio Dos el ministro de Producción, Jorge Vara. “Ya se está vendiendo madera y Argentina está vendiendo mucha carne. Ahora lo que esperamos es terminar en la provincia con la readecuación del frigorífico de exportación, para poder sumarse al mercado”, expresó el titular del área, quien acompaña a Valdés en el contingente.