Uruguay sacó chapa de candidato: goleó a Ecuador en Belo Horizonte

Uruguay tuvo un auspicioso debut en la Copa América de Brasil y goleó 4-0 a Ecuador en el Mineirao de Belo Horizonte gracias a los goles de Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luis Suárez y Arturo Mina, en contra.

El primer tiempo de Uruguay fue arrollador. De arranque, la Celeste se puso en ventaja a los 6 minutos cuando Suárez apareció con espacios por la derecha y ubicó a Lodeiro entrando al área por izquierda. El ex Boca recibió del “9”, la paró de pecho, tiró un sombrerito y definió de sobrepique para el 1-0. Pocos minutos después, Suárez aumentó la ventaja, pero su gol fue anulado por una posición adelantada de Cavani en el arranque de la jugada.

A los 23 minutos, la noche se iba a complicar todavía más para Ecuador, que se quedó con 10 jugadores por la roja a José Quintero, que le pegó un codazo a Lodeiro que inicialmente había sido sancionado con amarilla, pero tras la revisión en el VAR, se convirtió en expulsión. Solo dos apariciones espectaculares de Alexander Domínguez evitaron que Cavani aumentara el marcador.

Pero el 1-0 no iba a durar mucho más. A los 31, Lodeiro bajó de cabeza un córner, Godín la metió al medio y el delantero del PSG pudo convertir con una tijera. Antes del final del primer tiempo, Luis Suárez convirtió su tanto apareciendo en el segundo palo tras un tiro de esquina y liquidó el trámite al cabo de los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo estuvo completamente de más. Uruguay dominó todo el trámite ante un Ecuador que nunca mostró rebeldía para intentar torcer la historia. A los 33, Arturo Mina terminó convirtiendo un golazo en contra tras llevarse puesta una pelota que Gastón Pereiro bajó adentro para Luis Suárez.

De esta manera, la Celeste arrancó muy bien el certamen que lo tiene como máximo ganador y enfrentará a Japón el jueves buscando otro triunfo que lo acerque a octavos de final como ganador del grupo.

Así el “Pistolero” Suárez llegó a 57 dianas en su cuenta como máximo artillero histórico de Uruguay, mientras que “el Matador” Cavani lo escolta con 47. Japón espera a la Celeste el próximo jueves en Porto Alegre.

Uruguay comanda el Grupo C con tres puntos, Ecuador tiene 0. Esta zona la van a completar mañana Japón y Chile, cuando se enfrenten desde las 20 en el Corinthians Arena, de San Pablo.