Desde Nación aseguran que es normal la distribución de vacunas en el país

“Queremos dar tranquilidad e informar que no hay faltante de vacunas, las dosis necesarias han sido entregadas en todo el país”, afirmó la semana pasada el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, ante versiones que señalaban que en existen faltantes de dosis. Además aclaró que la excepción es la Menveo porque “hay una reducción de stock de la vacuna antimeningocócica dada la demora regional en la entrega. Cabe señalar que en el caso de la vacuna Menveo Argentina la adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la actualidad el faltante está relacionado con retrasos en el proceso de fabricación del laboratorio productor”, agregaron desde Nación.

Por otro lado, la cartera sanitaria nacional además informó que comenzó la distribución de las dosis de las vacunas del Calendario Nacional correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre). “El Estado nacional garantiza la provisión de vacunas y distribuye anualmente 42 millones de dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación. No hay razones para alertarse ni preocuparse ya que no hay ningún faltante crítico”, subrayaron.

Vale recordar que, a casi dos meses del inicio de la Campaña de Invierno, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Inmunizaciones, ya lleva aplicadas más de 100 mil dosis de la vacuna antigripal a los integrantes del grupo de riesgo.