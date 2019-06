Detuvieron al portero de un colegio por el abuso sexual de dos niñas de 6 años

En Monte Caseros, las madres de dos niñas de 6 años que asisten a la Escuela Primaria Nº 89 de esa ciudad denunciaron a un portero del establecimiento por abuso sexual.

Las mamás de las nenas que concurren al colegio del barrio Florida revelaron que sus hijas están con muchos problemas psicológicos porque, además, fueron amenazadas por el hombre de que las iba a lastimar si contaban lo que les hacía.

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción local por supuesto delito contra la integridad sexual de las menores.

Sin embargo, el fiscal hasta el momento no las habría recibido, según aseguran.

Las madres de las menores afectadas brindaron una entrevista a Canal 5 Monte Caseros en la que solicitaron preservar su identidad para resguardar a las menores.

De ese modo comentaron que tras escuchar los relatos de sus hijas se dirigieron al establecimiento educativo, donde se encontraron con otros papás que denunciaron casos similares.

Asimismo, afirmaron haber realizado las correspondientes denuncias en la Fiscalía de Monte Caseros pero que a pesar de ello todavía no fueron recibidas por el fiscal. “Queremos que el tipo esté preso, no lo queremos ver en la calle”, exigió una de las mujeres.

Sufrimiento

“Nosotras somos las madres, nosotras estamos preocupadas, yo sufro el día a día lo que sufre mi hija. El trauma que ella tiene es muy grande. Ella va a la escuela y no puede ver a un profesor ni de gimnasia, ni de música, no puede ver hombres porque ella tiene miedo de los hombres”, graficó con gran indignación una de las denunciantes.

Añadió que “ella está con psicólogo, es muy doloroso, me dice que sueña, de noche cierra los ojitos y ve al tipo que la está tocando y ella tiene miedo porque él la amenazaba y le decía que si ella contaba lo que estaba haciendo, él la iba a lastimar peor.

A mi nena la amenazaba con que no le cuente ni a la ‘seño’ ni a mí, que soy la madre”, relató casi entre llantos.

Otra

La otra madre también admitió sentir miedo y que pese a ello “tenemos que enfrentar para que esto no siga pasando, porque son nuestros niños los que están sufriendo y nos están pidiendo ayuda de una u otra manera. Son menores, ellos no tienen la misma capacidad para enfrentar a un adulto, a la justicia, ellos de alguna manera nos están demostrando a nosotras que somos las madres hacer justicia por ellas, tal vez no nos dicen de una manera, pero se saben expresar”.

Pese a la delicada situación que les toca pasar admitió que “hay maestras que dicen en la escuela que somos madres quilomberas por hacer una denuncia o porque estamos haciendo esto. Pero los chicos no mienten, yo creo en mi hija y ellos no mienten”, remarcó la misma mujer.

“No queremos dejar mal a la institución, queremos que se sepa esto porque ese tipo no es la primera vez que hizo esto y hay muchas más cosas, pero nadie se anima a denunciar. Queremos que nadie le dé trabajo, que no vaya a trabajar a un lugar donde hay niños, y más con chicos de 5 o 6 años porque ellos no se saben defender, y los chicos no mienten, ellos siempre dicen la verdad”, añadió.

Justicia

“Queremos que la Justicia actúe lo más rápido posible, esa persona no puede estar libre, no puede estar como que no pasó nada, no es así, porque vendría a ser que estamos apañando a una persona psicópata, pedófila, no, se tiene que actuar rápido, no esperar que pase a mayores, a otra cosa más peligrosa, por decir así”.

“Si nuestras hijas no hablaban hoy en día no sabemos si no hubiese pasado algo peor, si ellas no nos contaban. Fueron muy valientes las dos en hablar y estoy muy orgullosa de mi hija porque ella con el llanto de miedo me contó lo que estaba pasando, no entiendo la Justicia que quiere esperar que sea algo peor, que hoy es un abuso y mañana no sabemos”.