Concejo: muelle en el parque Mitre y sesiones itinerantes en agenda

En las elecciones del domingo se votó a quienes ocuparán las bancas del Concejo Deliberante capitalino desde diciembre, mientras tanto la actual composición aún tiene muchos temas que resolver. De la agenda inmediata se destaca la polémica alrededor de la concesión de una parte del parque Mitre que promete varios capítulos más.

En las últimas semanas la sesión cayó por el faltazo del oficialismo y sus pares de la oposición aseguraron que se debía a la negativa a volver a debatir sobre el Plan Costero y el muelle en el parque Mitre.

“Este tema se va a trabajar, se va a hablar y se va a luchar para que la costanera siga siendo para todos, antes y después del 2 de junio”, anticipó el concejal German Braillard Poccard, ratificando que insistirán en la postura de que el proceso realizado fue ilegal y que debe llevarse adelante un referéndum para una concesión mayor a 10 años (se aceptó por 49).

Si se sesiona este jueves, estará en el temario el proyecto de resolución que solicitaba al intendente Eduardo Tassano un referéndum sobre la concesión por 49 años de una parte del parque Mitre. “Bajar la sesión sin aviso no va a evitar que sigamos trabajando para frenar el loteo de la costanera y el parque Mitre, porque no es un debate electoral, es un debate sobre qué modelo de ciudad queremos”, anticiparon los autores de la iniciativa.

Por el desacuerdo a la concesión por 49 años en la desembocadura del arroyo Poncho Verde en el parque Mitre, el interbloque “Podemos Más” instó al Intendente a que convoque a un referéndum obligatorio para que sea el propio correntino quien decida qué se puede hacer o no en la costa.

El pedido fue realizado a través de un proyecto de Resolución que solicita, además, la publicidad anticipada de toda la información correspondiente para que se tenga un pleno conocimiento del tema. El documento adelanta que, en ocasión de hacer caso omiso, el Jefe comunal capitalino podría ser denunciado en la Justicia por su incumplimiento en los deberes de funcionario público.

Otro de los temas pendientes se relaciona con las sesiones itinerantes. Esta modalidad, que acercó el trabajo de los ediles a los vecinos de la ciudad, se reeditará este año, pero se fue postergando su inicio por los compromisos electorales. Pasado ya el 2 de junio, el presidente del cuerpo deberá resolver fechas y lugares.