Undécima de la Copa Palacio

Esta noche se jugará de forma íntegra la undécima fecha del torneo de primera división Copa Palacio de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

En el estadio Santiago Simón de “Las Mil” el puntero Colón (16) se pondrá a prueba ante Juventus (13) desde las 21. A segundo turno, no antes de las 22, el local Malvinas 1.536 Viviendas (11) recibirá a Pingüinos (13).

En tanto que uno de los escoltas, Córdoba (15), abrirá la acción en cancha de San Martín frente a El Tala (12). El local, que suma 10 unidades, será anfitrión de Sagrado Corazón (9).

Finalmente, en cancha de Sportivo, a primer turno Alvear (15) se enfrentará a Unión Arroyito (12). Completarán la programación, no antes de las 22, el colista y dueño de casa (9) contra Regatas Corrientes (14).

Hércules (13) tendrá jornada libre en esta undécima fecha.

Para hoy

Cancha de Malvinas 1.536 Viviendas: 21.00 Colón vs. Juventus. 22.00 Malvinas 1.536 Viviendas vs. Pingüinos.

Cancha de San Martín: 21.00 Córdoba vs. El Tala. 22.00 San Martín vs. Sagrado Corazón.

Cancha de Sportivo Corrientes: 21.00 Alvear vs. Unión Arroyito. 22.00 Sportivo Corrientes vs. Regatas Corrientes.