Se reúnen los peronistas para conformar una mesa política

Se reúne hoy a las 10 el consejo provincial del Partido Justicialista para definir los pasos a seguir de cara a las primarias del 11 de agosto. Todo indica que se ratificará lo dispuesto en el último congreso partidario y además se conformará una mesa política que discuta acuerdos electorales con los socios de cara a las elecciones nacionales.

El congreso había fijado el marco de alianza opositora a Cambiemos y al gobierno provincial. En ese aspecto, actuarían hoy.

“Creo que la reunión va a ser positiva, después de lo que pasó el domingo creo que juntarnos es bueno. Yo no veo que esté tan lejos el poder juntarnos para las próximas elecciones”, dijo el diputado Jorge Romero, vicepresidente del partido.

“Va a ser una reunión en la que vamos a tratar la conformación de alianzas a nivel nacional y buscar que todos juntos trabajemos para las Paso de agosto, así como en las elecciones del 17 de octubre donde pretendemos y queremos tener un nuevo gobierno”, expresó.

Respecto de la derrota del domingo, señaló “los reproches tenemos que hacernos todos porque todos somos responsables”.

En cuanto a las internas del PJ consideró, “que hay que prorrogar las internas porque ir a una interna en medio de las elecciones nacionales no es lo más conveniente. Creo que hay que convocar al congreso lo antes posible y que se prorroguen los mandatos hasta luego de las elecciones de octubre o del ballotage”.

El peronismo debe discutir qué hará con los mandatos partidarios prontos a vencer. Hay dirigentes que proponen una prórroga hasta después de las elecciones. El dirigente Rogelio Benítez, de la línea “Corazón Peronista”, pidió la intervención del PJ correntino y no son pocos los que aseguran que en breve habrá una definición al respecto.

“No hay otro camino que la intervención partidaria”, dijo Alejandro Karlen, candidato en el frente Juntos Podemos. “Formalmente es lo que corresponde: no se hicieron internas y se necesita reorganizar el partido. El fracaso que tuvimos el domingo es responsabilidad de los que conducen el PJ en Corrientes”, expresó.

“El sábado a las 10 hay reunión del Consejo Provincial, y yo invité a miembros de la conducción nacional para que participen con nosotros de esa reunión. El PJ necesita encontrar una salida. Veremos cómo todos los sectores podemos encarar la elección nacional de una manera distinta luego del desastre del domingo”, dijo.

“La intervención del partido será un hecho consumado. Cuando terminen los mandatos se va a tener que intervenir porque no hubo internas. Es una cuestión de tiempo”, sostuvo. “No hay otro camino. Debe venir una intervención para normalizar el partido. Eso va a tener que suceder, porque el PJ va a quedar acéfalo”, expresó.