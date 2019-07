Anciana discapacitada fue brutalmente golpeada por delincuente encapuchado

En la ciudad de Goya, una mujer con discapacidad física fue brutalmente golpeada por un delincuente encapuchados que la torturó pidiéndole dinero. La oportuna intervención de los vecinos impidió que los ataques continuaran.

Las fuentes confirmaron que la víctima, de 68 años, se encontraba sola en ese momento, en su domicilio ubicado por calle Juan XIII al 800 del barrio Scófano.

“Todo el tiempo le pedía la plata”, relató Ricardo, uno de los hijos de la mujer, a Radio TNGoya.

Aseguró que eran dos los malvivientes, uno saltó la reja que da a la calle, mientras que su cómplice permaneció afuera.

Ambos tenían el rostro cubierto con pasamontañas, por lo cual no pudieron ser identificados por los testigos.

“El tipo todo el tiempo le gritaba, le tapaba la boca porque había comenzado a gritar, le dio golpes de puños en la cara, el cuerpo y la nuca”, detalló Ricardo.

La denuncia fue realizada ante la Comisaría Cuarta por jurisdicción.

El delito fue perpetrado el pasado domingo alrededor de las 20, aunque recién trascendió en la jornada de ayer.

El hijo de la víctima también indicó que los gritos de auxilio de su mamá alertaron a los vecinos, que llegaron con rapidez para ver qué estaba pasando.

“Ellos pensaron que se había caído”, señaló Ricardo. Cuando los vecinos llegaron a la casa de la mujer. los delincuentes escaparon corriendo en dirección a la Ruta Nacional 12, que queda a unos 100 metros de allí.

Uno de los vecinos, incluso, persiguió con su moto a los delincuentes, pero la zona era muy oscura y las calles no estaban en buenas condiciones, por lo cual no pudo atraparlos.

Por otro lado, aclaró que no se llevaron nada y agregó que le llamó la atención el intento de robo, ya que su mamá no cuenta con dinero, solo cobra una pensión.

“Espero que encuentren a los autores de este hecho. Si bien no robaron nada, le hicieron daño físico y psicológico a mi madre que ahora tiene mucho miedo y no quiere quedarse sola”, resaltó.

La señora tiene discapacidad motriz, se moviliza en silla de ruedas, aunque a veces se levanta y camina con ayuda de un bastón, precisó Ricardo, quien además remarcó que su mamá también tiene inconvenientes para ver.

Destacó el apoyo de los vecinos que se mantienen pendiente de su estado de salud.

Ese domingo tuvo que salir a hacer unas compras y todo indica que los delincuentes venían observando sus movimientos, porque aprovecharon el instante en que salió de la casa.

“Cuando volví me encontré con mi mamá llorando, muy nerviosa por lo que le había pasado. Estaba toda golpeada”, remarcó.