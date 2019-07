Empleados de Tipoití, a la espera de una audiencia nacional

Los trabajadores de la fábrica Tipoití aguardan el desarrollo de una audiencia, que podría realizarse la próxima semana en Buenos Aires, entre representantes de la empresa y de la Asociación de Obreros Textiles (AOT) en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el ex ministerio. “Esperamos que se agilicen las conversaciones para poder llegar a una solución lo más pronto posible”, informó a El Litoral el delegado gremial de la firma, Gustavo Bravo.

Los empleados reclaman por una modificación en el esquema de feriados. De acuerdo con lo señalado por los trabajadores esto lleva a que la empresa no abone como feriado trabajado los turnos nocturnos. Por ejemplo, si un obrero ingresa a las 22 del 8 de julio y se retira a las 6 de la mañana del 9 de julio, la firma no reconocería esas cuatro horas como feriado trabajado.

“Esto es muy injusto porque ya con el poder adquisitivo caído, los trabajadores contamos con el extra por los feriados”, expresó el delegado gremial. Desde el sector trabajador señalaron que la decisión de modificar el esquema de feriados fue inconsulto y se aplica a partir de este año, desde el 2 de abril.

Por este motivo, debido al feriado por el 9 de Julio, la semana pasada hubo una manifestación en el acceso a la fábrica, sobre avenida Armenia, en el ingreso del horario nocturno para acompañar a los trabajadores que quisieran plegarse al reclamo. En principio, habían evaluado la posibilidad de realizar un acampe. No obstante, esta decisión se modificó en función de la conciliación obligatoria.