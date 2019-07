Restricción de cerdos en exposiciones

Dada la situación actual de peste porcina africana (PPA) en el mundo, aun cuando la enfermedad no se encuentra presente en la región ni en nuestro país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), evaluó el efecto potencialmente diseminador que podría tener la concentración de cerdos. El ingreso del virus a través de público que eventualmente proviniera de países donde está presente la enfermedad, podría tener consecuencias devastadoras en la industria porcina.

En los últimos años, el virus de la PPA proveniente del África subsahariana, se ha expandido y recirculado en países de Europa. Más recientemente se ha multiplicado en lugares del continente asiático y representa un riesgo considerable el ingreso de la enfermedad a través de pasajeros provenientes de esos países.

Para prevenir el ingreso, el Senasa reforzó los controles en puntos fronterizos claves. No obstante, si estos controles fueran superados, existe la probabilidad de que los pasajeros que puedan vehiculizar el virus en alimentos, ropas y calzados, tomen contacto con cerdos del país, creando el escenario propicio para iniciar la infección en nuestro territorio. Este conjunto de posibilidades, podría tener un impacto crítico si sucediera en un evento de las características de las exposiciones rurales.

Las exposiciones de animales son autorizadas y controladas por Senasa, que dentro de sus funciones tiene la de defender los ganados en el territorio de la República Argentina contra la invasión de enfermedades contagiosas exóticas, tal como lo describe el Ley N° 3.959, estableciendo reglamentaciones complementarias para tal fin. Como antecedente, durante la pandemia de gripe porcina en 2009, no se realizó concentración de cerdos en exposiciones en centros urbanos (La Rural) por las consecuencias tanto en la salud pública como en los animales.