Sumarán al plan Fines a quienes dejaron la escuela por haber tenido hijos

Con la aplicación del plan nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia) en Corrientes, se detectó al menos una veintena de jóvenes no escolarizados en los barrios de la ciudad, y también de la localidad de Goya. Es que uno de los dispositivos de este programa actúa en los centros comunitarios, clubes barriales y entidades afines, de manera de alcanzar a la población adolescente que no esté en la escuela o que no se acerque a los hospitales para solicitar información o anticonceptivos.

Luego de la sensibilización acerca de temas enmarcados en la Educación Sexual Integral (ESI), el equipo técnico del plan, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, detectó varios casos de chicos y chicas que se vieron obligados a abandonar la Secundaria tras convertirse en flamantes padres o madres. La necesidad de buscar trabajo para sustentar esta nueva vida implicó que muchos no puedan seguir con sus estudios, demostrando así la importancia del temprano dictado de educación sexual en las aulas.

De esta forma, en Desarrollo Social están trabajando en un convenio con el plan de Finalización de Estudios Secundarios (Fines) de la Provincia, dependiente del Ministerio de Educación, para poder otorgar a estos jóvenes que ya son mayores de edad (de entre 18 y 19 años), la posibilidad de culminar sus estudios y obtener el tan importante título.

Durante una capacitación realizada para los docentes que forman parte del plan Enia en capital y Goya, desde Educación habían asegurado a El Litoral que si bien “la idea es bajar los índices de embarazo adolescente”, eso “no significa que no se va a atender a las chicas que ya tienen uno”.

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Salud nacional, por año unas 4 mil niñas y adolescentes se convierten en madres en Corrientes; una cifra preocupante que también revela la importancia de la educación sexual desde edades tempranas.

Vale recordar también que el director de Derechos de la Niñez, Manuel Santamaría, había indicado a este medio que se pensó en trabajar con esta reinserción escolar, también en vinculación con el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf). Asimismo, agregó en ese momento que a algunos de los chicos y chicas se les facilita la realización de capacitaciones para oficios.