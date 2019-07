Municipales recibirán suba en el básico, el plus y podrán gestionar su recategorización

En la mesa de relaciones laborales que se desarrolló ayer en Goya, trabajadores y autoridades municipales lograron un importante acuerdo para mejoras salariales y recategorizaciones.

Sobre el primer punto, quedó definido un aumento del 12% en el haber básico. Mientras que el plus de $2 mil ahora se elevará a $3.500.

En cuanto a la recategorización, los empleados deberán solicitarla por nota hasta el 31 de julio y cada caso será analizado por la mesa en los próximos meses.

En diálogo con El Litoral, el secretario de Gobierno de Goya, Marcelo Frattini, detalló que “esta recomposición que acordamos hoy, representa -de enero a la fecha- un incremento en el sueldo de bolsillo de un 60%”. Señaló que “si bien la situación dista de ser la ideal, considerando el estado en que recibimos las arcas municipales por parte de la gestión anterior, tratamos de ganarle un poco a la inflación. En especial, teniendo en cuenta que el sector durante cuatro años no tuvo un aumento”.

Sobre el tema de las recategorizaciones, el secretario de Gobierno indicó que acordaron con los representantes sindicales y demás participantes de la mesa, que los trabajadores municipales podrán solicitarla por nota individual hasta el 31 del corriente mes. Una vez que se cumpla la fecha se elaborará un listado, se abrirán los legajos y será analizado cada caso en particular. “La idea es hacer una recategorización que beneficie a la mayor cantidad de trabajadores, pero tenemos que analizar cada situación particular porque algunos empleados ya han sido recategorizados o están al tope del cargo. Entonces, no sería justo para los demás. Queremos hacer un trabajo lo más ordenado y preciso posible”, sostuvo Frattini.

Si bien la mesa no puso fecha para un próximo encuentro, estiman que sería en las primeras semanas de agosto. Además de Frattini, participaron de cónclave el secretario de Hacienda Antonio Giuliani; el director de Recursos Humanos Fernando Rodríguez; los concejales Jesús Méndez y Luis Alberto Ramírez. En tanto que por ATE, lo hicieron el secretario general Mario Benítez; por Upcn Juan José Guzmán y por Soyemgo estuvo Guillermo Escobar.