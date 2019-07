Jugadores de Boca Unidos no pudieron descansar por una alarma contra incendios

En la cuenta oficial del Club Boca Unidos de Corrientes, afirmaron que a las 4.30 de la mañana sonó una alarma contra incendios durante 30 minutos, lo que generó malestar en los jugadores que no pudieron descansar y que hoy se enfrentan a Racing Club en la Copa Argentina.

Hoy 4.30 AM sonó la alarma contra incendios durante casi 30'. Los jugadores salieron de sus habitaciones, costó volver a descansar, varios de ellos no lograron dormir más. Hay servicios que no funcionan..ERA TODA UNA FALSA ALARMA. Hoy juegan con@RacingClub@Copa_Argentina