El precandidato a diputado nacional, Hugo “Cuqui” Calvano, recorre la provincia en el marco de la campaña de cara a las primarias del 11 de agosto. Y en estos días recibió la visita del legislador nacional Juan Manuel López, de la Coalición Cívica ARI.

Ambos recorrieron la ciudad y coincidieron en que “Corrientes necesita legisladores jóvenes, con energía, que defiendan la provincia”.

López tiene 35 años y es legislador desde 2017. “Vine a recorrer la provincia, me propuse tratar de visitar todo el país. Acompaño a “Cuqui” Calvano, que es un dirigente muy valioso para llegar al Congreso”, dijo en una entrevista con El Litoral.

“La gente sabe poco de lo que hacemos, pero ese es un pedacito de la representación. Nosotros realizamos gestiones ante el Gobierno nacional, le explicamos las necesidades de su pueblo, a veces para un funcionario es difícil saber qué pasa y qué necesita el resto del país, por estar abocado a cuestiones técnicas,”, agregó

“El trabajo del legislador es muy enriquecedor y noble si se lo hace bien, correcta y honestamente. Por eso ‘Cuqui’ es un gran candidato”, aseguró.

Calvano, en tanto, explicó que “asumimos la candidatura con un doble compromiso, el de trabajar por la gente y el de la campaña. Por eso, aprovechamos los fines de semana, siestas y feriados para hablar cara a cara con los vecinos y recorrer la provincia”.

“Nosotros le explicamos a la gente por qué queremos cuatro años más de Macri. El esfuerzo mayor ya lo hicimos, y sería una picardía volver a un pasado al que ya decidimos dejarlo atrás. Los momentos difíciles no son para aflojar, sino para mantenernos firmes, esta es la senda del crecimiento, estamos insertos en el mundo. Este es el camino para desarrollar el país”, indicó.

“Estamos a un paso de cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Valdés fue a abrir mercados a China. Antes, eso no pasaba. Antes, los representantes de la Nación iban a Angola a llevar productos de la Salada”, recordó.