En tres plantas distribuidoras las garrafas se venden a menor precio que el tope nacional

Tras la suba del precio tope de las garrafas, autorizada por el Gobierno nacional, la Subsecretaría de Comercio de la Provincia inició los controles en las cinco distribuidoras de gas envasado de la ciudad; teniendo en cuenta que el importe de un tubo de 10 kilogramos debe costar como máximo 339 pesos.

El titular del área, Juan José Ahmar, informó a El Litoral que con las inspecciones no detectaron incumplimientos en este sentido, tal y como se esperaba. “Las cinco distribuidoras no pasan del importe establecido, y de hecho en tres de ellas está más barato”, señaló el funcionario.

De esta manera, el rango de precios de las garrafas de 10 kilos en las plantas va desde los 330 hasta los 340 pesos. Se debe aclarar, de igual forma, que el costo del servicio de venta a domicilio que ofrecen las empresas no está regulado, pudiendo éste superar los $450.

También la comercialización en los kioscos barriales está fuera de los límites de acción de la Subsecretaría de Comercio. Según había constatado este medio, en la zona cercana al barrio Sur los importes se mantuvieron igual, e incluso algunos manejaban cifras menores; pero en otras zonas los precios sí tuvieron aumentos.

Vale recordar que los montos aumentados parten del importe de $295,37: a ese número se le debe sumar el IVA del 10,5% ($31) y el factor de apartamiento del 4% ($13). Siguiendo esa escala, las garrafas de 12 kilogramos pasaron a costar $407, y $509 los tubos de 15 kg.