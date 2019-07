Confirman que no habrá actividad pública el lunes

Desde el Gobierno provincial, informaron a El Litoral que no habrá actividad pública el día lunes 8 de julio, feriado puente con fines turísticos ya que el martes 9 de Julio, Día de la Independencia, sí es feriado nacional.

“Estarán disponibles para la atención al público el Instituto de Cardiología de Corrientes, hospitales públicos y Policía. Todos los servicios de atención a la comunidad”, dijeron desde la Casa de Gobierno y agregaron que “la administración pública no trabajará al igual que las escuelas tanto públicas como las semiprivadas (católicas)”.

En cuanto a las empresas privadas como así los comercios, depende del dueño del lugar que trabajen o no sus empleados.

Cabe indicar que el martes 9 de julio, Día de la Independencia, sí es feriado nacional. El lunes 8 de julio es un día no laborable con fines turísticos, según surge del cronograma oficial publicado por el Ministerio del Interior.

En el sector público no suele haber actividad los días no laborables. Tampoco abren los colegios ni los bancos. Por eso, se asemejan bastante a días feriados.

Para muchos será una semana bastante corta por estos dos días y en colegios también se suma a ello los actos en el marco del Día de la Independencia.