Por la ola polar, crecen la asistencia y control de salud de personas en situación de calle

En Corrientes la ola polar también se hace sentir con intensidad como en el resto del país. Y de acuerdo con el pronóstico del tiempo, la temperatura mínima de hoy estaría cerca de cero grados, por lo cual podría ser el día más frío en lo que va del año. En este marco, tanto las organizaciones sociales como las entidades gubernamentales intensifican las acciones para brindar abrigo y contención a las personas que se encuentran en situación de calle.

Por un lado, diferentes organizaciones religiosas, como los grupos católicos “El Buen Samaritano”, “Ayuda Urbana” de los adventistas y uno de la iglesia Bautista Evangélica, sirven cenas calientes destinadas a los que no tienen techo y a familias en situación de vulnerabilidad.

Las cocinas solidarias de dichas iglesias elaboran viandas que se entregan en espacios públicos como en la plaza Cabral, donde anoche, a las 19.30, se realizó la distribución de generosas raciones. Debido a las bajas temperaturas, la cena se adelantó una hora.

Por otra parte, un equipo conformado por asistentes sociales y enfermeros del Municipio recorre diferentes sectores de la ciudad a fin de brindar merienda caliente, abrigos y control general de salud a personas que viven en la calle.

Este programa municipal se desarrollaba tres veces a la semana durante junio, pero en las próximas semanas se realizará todos los días por las condiciones meteorológicas.

Así lo indicó a El Litoral el subsecretario de Políticas Sociales, Marcos Hanke, quien explicó: “Continuamos brindando atención integral a las personas que viven en la calle, pero en estos días, por las bajas temperaturas, la asistencia y el control de salud empezaremos a desarrollarlos todas las tardes con el refuerzo de entregar frazadas. Además, la semana pasada junto con el viceintendente, Emilio Lanari, y el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino, visitamos el refugio “Mi Cristo Roto” y nos comprometimos a sostener el apoyo allí también. Cada una de las acciones venimos articulando desde diferentes áreas, incluso con la provincia”.

Los recorridos asistenciales, se llevan a cabo en las zonas donde se ubican generalmente los que no tienen techo: en plazas del microcentro y macrocentro, y en el acceso de algunos negocios abandonados. Además de brindar contención, realizan un seguimiento social de los casos. Paralelamente, Desarrollo Social activó mecanismos para atender las necesidades de los refugios de la provincia y las familias.

Salud

Luego de confirmarse la muerte por hipotermia de al menos unas cinco personas que vivían en las calles de Jujuy, Mar del Plata, San Nicolás, Venado Tuerto y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el país se encendió el alerta sobre la necesidad de brindar mayor asistencia a este sector.

Debido a que en la provincia enfermeros del Municipio vienen desarrollando controles de salud, se consultó al respecto a Marcos Hanke quien señaló que “se detectaron algunos casos de enfermedades crónicas y, generalmente, el frío agrava las condiciones, de hipertensión por ejemplo, así que se realizan todos los controles. Si bien los enfermeros brindan atención, los pacientes no siempre acceden a ser derivados a los centros de salud”.

Dada la situación, los trabajadores sociales recomiendan a las personas que no tienen hogar la posibilidad de acercarse al refugio “Mi Cristo Roto”. Asimismo, para dar continuidad a la vigilancia del estado de salud, alistan implementar en dicho hogar un operativo sanitario integral, pero todavía no fijaron una fecha definitiva.

Desarrollo Social

En lo que respecta a la órbita provincial, el ministro de Desarrollo Social, Diógenes González, expresó a este medio: “Antes de que llegue el frío, activamos los vínculos con organizaciones sociales y municipios para dar respuesta a las necesidades básicas que vayan surgiendo como pedidos de frazadas, calzados y colchones. De esa forma, participamos de los operativos que surgen todos los años”. A su vez, el ministro de Desarrollo Social señaló que están trabajando para brindar contención a todos aquellos que necesiten. “Atendemos no solo a las personas que se encuentran en la calle, también a aquellas que habitan en viviendas precarias”, destacó.

Para cerrar, los interesados en colaborar con la gente que se encuentra en situación de calle, pueden contactarse a través de redes sociales con los grupos “El Buen Samaritano”, “Ayuda Urbana” o “Iglesia Bautista Centro Corrientes”.