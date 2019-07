“Este año sin papá me deja anécdotas de gente que lo conoció y lo quiso”

Se cumple mañana el primer aniversario de la desaparición física del reconocido locutor correntino Juan Carlos “el Flaco” Cosarinsky, y para rendir homenaje a su trayectoria se realizará en el predio del Tekové Potí un festival solidario de música y baile donde, además, se podrán degustar los sabores favoritos del Flaco. “Este primer año sin papá me deja amigos, también anécdotas de gente que compartió cosas con él y con eso puedo aplacar un poco el dolor por esta pérdida”, expresó a El Litoral Gabriela, su hija y organizadora del evento.

“Aquí Corrientes le canta a su voz” es el título del festival que comenzará mañana (domingo) a las 9 y se extenderá hasta las 21. Habrá espectáculos de chamamé, cumbia y carnaval, además de comidas típicas. “Desde hace un tiempo teníamos la idea de homenajearlo y recordarlo como era él, siempre con una sonrisa para todos”, contó Gabriela.

El acceso es un alimento no perecedero para Tijeras Solidarias, filial Corrientes, o una colaboración en efectivo para Martina, que se tiene que hacer un tratamiento con células madres en China.

“Este primer año sin papá me deja amigos, anécdotas de gente que compartió cosas con él y con eso puedo aplacar un poco el dolor por esta pérdida física. Y digo física porque él sigue muy presente en nuestro recuerdo. La gente hoy me recibe a mí de la misma manera en que los recibía a él”, contó la hija del locutor. Dijo también que durante los días de chamamé y carnaval (las fiestas favoritas de su padre) fue invitada a participar activamente desde los escenarios. “Este homenaje se va a repetir todos los años, ya está declarado de interés cultural y el evento va a ser siempre con un fin benéfico”, adelantó Gabriela.