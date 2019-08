En escuelas del sur de la ciudad votó el 70% con sufragantes que llegaron sobre la hora

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se vivieron en todo el país, tuvieron su correlato en la ciudad de Corrientes, donde los protagonistas de algunas de las escuelas más populosas del sur de la ciudad señalaron que se trató de una jornada muy tranquila, sin sobresaltos ni inconvenientes, al igual que en otros comicios. Fiscales, autoridades de mesa y de la Justicia Electoral nacional de las escuelas “El Santo de la Espada” y “Manuel Vicente Figuerero” remarcaron que el mayor movimiento de votantes se dio a media mañana y en horas de la siesta, sobre todo con los sufragantes que se acercaron a última hora y en algunos casos contra reloj antes de que se cierren las puertas de las instituciones, llegando la participación ciudadana a poco más del 70%.

En la ciudad de Corrientes el quinto circuito ubicado en el sur de la ciudad no sólo es uno de los termómetros de tendencias para ganadores y perdedores en cada elección, sino que también, al ser una de las zonas más populosas de la Capital, es contemplada como punto de medición de la participación cívica. El Litoral visitó durante el cierre de las Paso 2019 dos de los colegios ubicados en la zona en cuestión para relevar la concurrencia de la ciudadanía a las urnas.

A pocos minutos de la finalización de los comicios, en el Colegio “Manuel Vicente Figuerero” destacaron la asistencia ciudadana durante las últimas horas de la tarde. “Estimamos que hubo una participación de poco más del 70% pasadas las 17.30. Fue una jornada sin inconvenientes según lo vivido y lo manifestado por los fiscales y autoridades de mesa en cada recorrido”, señaló el delegado de la Justicia Electoral nacional ubicado en la institución, Enrique Miranda.

Además, las autoridades destacaron el pacífico desarrollo de los comicios. “Fueron unas elecciones muy tranquilas en comparación a otras, donde no hubo problemas con boletas ni disturbios”, añadió Miranda.

“En nuestra mesa hubo mayor movimiento a la media mañana, pero en otros la gente recién comenzó a llegar después de las 15 y hasta el cierre”, explicaron desde una de las mesas de la escuela Figuerero. “A las 17 ya había votado el 70% de las personas del padrón de la mesa”, añadió otro presidente de mesa de la institución ubicada sobre la avenida Ciudad de Arequipa.

Recorriendo el populoso quinto circuito electoral de la ciudad también se encuentra la Escuela “El Santo de la Espada”, donde la situación fue similar. “Fue una jornada muy tranquila donde la gente se acercó a votar recién durante la tarde. La participación fue un poco más del 70%, aunque en algunas mesas superó el 80%”, explicó un fiscal de una de las fuerzas competidoras.

En “El Santo de la Espada” también pudieron verse votantes a última hora: a las 18, cuando los agentes de la Gendarmería Nacional se disponían a cerrar las puertas de la institución, ingresaron contra reloj una joven con una niña y una mujer embarazada. “Discúlpeme, pero tuve que esperar a que me traigan porque así se me complica”, manifestó la mujer señalando su panza, mientras uno de los gendarmes la dejaba ingresar a la institución para que emitiera el voto.

Tras el cierre de los portones para los votantes (y la llegada de algún que otro joven que ante la negativa de las fuerzas de seguridad se retiró sin poder sufragar) ingresaron los representantes del Correo Argentino. Inmediatamente pasadas las 18, las autoridades de cada mesa de la Escuela “El Santo de la Espada” ingresaron a los cuartos oscuros para llevar adelante los conteos sobre los pizarrones y separar los sobres depositados en cada urna.

“En comparación con las otras elecciones provinciales o nacionales, las Paso fueron muy tranquilas y con un porcentaje de participación muy similar al de otras oportunidades, cercano al 70% en todas las mesas”, señalaron a este medio las autoridades de mesa de la escuela ubicada en el cruce de la avenida La Paz y la calle Cruz del Eje.