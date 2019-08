El Festival WE! se prepara para sonar en el Patio Cultural

El domingo 18 a partir de las 17 se realizará una nueva edición del WE! en el Patio Cultural de la Biblioteca Mariño de Santa Fe 847 y funcionará como escenario para las propuestas musicales emergentes del ámbito local.

Las bandas que sonarán en la sala son Yoshi, Los Perros y Mago Dub. La grilla será completada por el Sueño de Andrew, El Club de los buenos amigos y diversas intervenciones artísticas como la de Laura Gutierrez, Mili Cruz Silva y JPJ Crew.

A partir de las 17 dará inicio la convocatoria, con la clásica feria patiera que caracteriza al espacio, consolidado como una alternativa cultural única en la Ciudad de Corrientes. A partir de las 18, en el “Tutuca Maceta” – el escenario externo – se sumarán las voces de El club de los buenos amigos y El sueño de Andrew.

Desde las 21, los espectáculos se trasladan a la sala donde dará inicio el cantautor y compositor correntino Yoshitharo Kuroki, más conocido como Yoshi junto a su banda. Luego continuarán Los Perros, y finalmente cierra la banda Mango Dub. El line up lo completan Laura Gutierrez; que le dará una identidad única al Patio interviniéndolo en todos sus rincones ; la artista Mili Cruz Silva pintará en vivo y también maquillará a todxs, y JPJ Crew nos hará bailar a su ritmo. Para finalizar el evento, la sala se convertirá en pista de baile junto a Ciudado Escarlón.

Las entradas anticipadas son limitadas y tendrán un costo de $100 (las primeras 40) y de $120 (40 entradas). Estarán a la venta en el Patio Cultural (Santa Fé 847), Radio Mega Corrientes (Yrigoyen 755), Chumbo Tattoo (La Rioja 1089) y en Que sea rock (Pellegrini 1427). El costo de la entrada en sala es de $150.

EL FESTIVAL

El Festival WE! está organizado por La Juventud está perdida, programa de radio independiente y autogestivo que se emite desde el 2016 y, a partir de este año empieza a consolidarse como productora de eventos. “El WE! es la canalización de tres años difundiendo, apoyando y siendo parte de la cultura emergente y alternativa de la región. Siempre nos pareció que la verdadera esencia de la cultura se encuentra en el under, y en este festi lo demostramos con creces”, contó Nicolás Silva.

La edición anterior fue el 12 de mayo en el mismo lugar, ocasión en la que participaron Hongos de Yuggoth, Ajo, Bleterri, Tomi Courtis, Guada Morlio y Ana Quijano. “Fue nuestra primer experiencia como productora y la gente acompañó y entendió la idea. Para esta edición redoblamos la apuesta en todos los sentidos.” dijo Ale Vallejos, productor.

ARTISTAS