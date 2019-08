Dos partidos abren la segunda rueda en el Oficial de Ascenso

Con dos encuentros se pondrá en marcha hoy la décimo sexta fecha, primera de la segunda rueda, del Torneo Oficial de Primera División B en la Liga Correntina de Fútbol (LCF).

La fecha seguirá mañana y se completará el domingo 18, aunque la casa madre del fútbol capitalino también programó un cotejo para el lunes 19, en este caso correspondiente a la fecha 12.

Dentro de esta cargada agenda, Juventud Naciente (22 puntos) tendrá una doble presentación. Hoy se medirá frente a Robinson (13), mientras que lunes el rival será Villa Raquel (12) en un juego pendiente de la décimo segunda fecha.

Es decir que el conjunto sanluiseño tendrá la oportunidad de acortar distancia frente al único líder, Deportivo Empedrado (29) que jugará mañana contra Doctor Montaña (9) que marcha en la última ubicación. En el otro partido previsto para hoy, los protagonistas serán Sportivo (20) y Alumni (12)

El programa de encuentros

para la Primera B, es el siguiente:

Hoy. Cancha de Sportivo Corrientes: 14.00 Sportivo Corrientes vs. Alumni y 16.00 Robinson vs. Juventud Naciente.

Mañana. Cancha de Libertad: 14.00 Independiente vs. Alvear

Mañana: Cancha de Huracán Corrientes: 14.00 Empedrado vs. Doctor Montaña y 16.00 Yaguareté vs. Sacachispas.

Domingo 18. Cancha de Lipton: 14.00 Torino vs. Barrio Quilmes y 16.00 Soberanía vs. Talleres

Lunes 19. Cancha de San Luis: 16.00 (Pendiente de la fecha 12) Juventud Naciente vs. Villa Raquel.