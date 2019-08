Causa Sapucay: abogados negocian la implementación de un juicio abreviado

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 postergó nuevamente el inicio del debate de la megacausa Sapucay en la que se encuentra imputado el ex intendente de Itatí, Roger Terán, y 30 personas más, entre ellas su vice, Fabio Aquino.

Estaba previsto que el juicio oral y público comenzara el 21 de agosto, pero una vez más se pospuso para el 28 del mismo mes a las 14.30. Es que los abogados de los imputados y el Ministerio Fiscal están en tratativas a los fines de un posible acuerdo de juicio abreviado en los términos del art.431 bis Cppn.

La decisión del Tribunal se tomó teniendo en cuenta el dispendio jurisdiccional y de recursos que implicaría, en una causa de la entidad de la presente, disponer de todo lo necesario para el inicio de un debate que, eventualmente, pueda llegar a frustrarse a partir de la presentación de un acuerdo en los términos enunciados.

En el caso de que avance el proceso por la vía abreviada la totalidad de los imputados serían beneficiados. Desde los cabecillas de la banda, hasta los partícipes secundarios.

Por el delito que se les imputa, las penas rondarían entre 4 y 6 años de prisión como máximo, según confiaron fuentes judiciales a El Litoral.

De ser así casi la mitad de ellos quedaría en libertad teniendo en cuenta que ya tienen dos años en prisión, entre ellos el ex jefe comunal de Itatí.

El Tribunal que espera para impartir justicia está integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos.

Cabe recordar que los procedimientos se iniciaron por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Sergio Gabriel Torres. Se lo denominó “Operativo Sapucay”.

La megacausa se inició en 2013 durante un allanamiento por venta de droga al menudeo en la Villa Zabaleta, del barrio porteño de Barracas.

El secuestro de celulares permitió escuchar conversaciones y leer mensajes de texto que derivaron en otros procedimientos y seguimiento de sospechosos.

La investigación estableció que la marihuana llegaba desde Paraguay, se acopiaba en Corrientes, particularmente en Itatí y en zonas rurales cercanas. La droga se enviaba luego a Rosario, Capital Federal y otras ciudades del Gran Buenos Aires. Por esa causa ya no quedan detenidos, debido a que la totalidad de los imputados también aceptaron la implementación del juicio abreviado.

Sapucay

El martes 14 de marzo de 2017, el juez Torres dispuso múltiples allanamientos que movilizó a más de 600 efectivos entre la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Corrientes. Se secuestraron vehículos y documentaciones.

En Itatí se realizaron 32 allanamientos de los 47 en total. Las diligencias judiciales se cumplieron además en Buenos Aires, Chaco y Córdoba.

También se allanó una celda de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 7 (U-7) de Resistencia. Un capo narco que está alojado allí aparece en las escuchas telefónicas y desde su lugar dirigía algunas de las operaciones.

El magistrado dispuso la detención de 34 personas y hasta ese momento 15 quedaron presas y con el correr de los meses fueron capturados otros implicados.