Tras el censo, analizan otro aumento salarial para los municipales

El intendente de Goya, Ignacio Osella, manifestó que días atrás realizaron un censo a los trabajadores municipales. “Se detectaron casos de personas que presuntamente no estaban concurriendo a su lugar de trabajo o de hacerlo, no cumplirían con el horario. Por eso, consideramos que lo mejor era poder realizar un nuevo relevamiento para actualizar los datos al respecto”, explicó el Jefe comunal al ser consultado por El Litoral. Sobre esto, destacó: “Quienes cumplen con sus tareas habitualmente no deben preocuparse. Por el contrario, estamos trabajando para tratar de otorgar una nueva mejora salarial. Esperamos poder resolverlo y anunciarlo antes de que concluya el mes”.

En este contexto, aclaró que “es una decisión que requiere planificación porque además de abonar sueldos, se deben continuar con las obras iniciadas y prestar los servicios correspondientes”.