En el PJ piden certezas por el cese de mandatos de autoridades partidarias

Para varios sectores del PJ finaliza hoy el mandato de sus autoridades partidarias, electas en 2015. Por ello, ayer, un grupo de dirigentes del peronismo de Capital presentó una acción alternativa de certeza ante la Justicia Electoral.

“Definimos en un grupo de dirigentes de Capital, porque, conforme al legajo de la personería del distrito corrientes del PJ, los mandatos de lo que asumieron en 2015 cesan mañana, y como no tenemos certeza por falta de comunicación que tenemos con los dirigentes, la idea de esta acción es llevar certeza para ver con qué situación nos encontramos a partir de mañana (hoy)”, dijo a radio Dos, el ex apoderado del PJ, Alberto Pischedda.

El objetivo de este pedido de certeza es una resolución judicial de acefalía para luego, interceder ante el Consejo Nacional del partido. De esta manera, se contaría con una herramienta legal para designar a una delegado normalizador.

“La figura del normalizador sería una solución ante tantas irregularidades que han cometido estas personas con el partido”, expresó el abogado, quien se mostró crítico ante la actual conducción.

“El 21 cesa mandato en el PJ y como congresal voy a proponer un delegado normalizador”, dijo días atrás a El Litoral el dirigente de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas, Rodolfo “Tito” Cerdán. Todo parece encaminarse a que la solución devendría de la conducción nacional.

“La conducción sabía que esta era una posibilidad al no convocar a internas en marzo pasado”, expresó el referente de la entidad que actúa como la pata política del sindicalismo dentro del peronismo.

“El partido entra en un estado de acefalía que va a implicar que se designe a un interventor, que todos aspiramos a que la decida el consejo nacional, que sea algo que venga a poner orden en el ámbito de la provincia de Corrientes y que de esa manera podamos llegar a la unificación total de cara a las elecciones de octubre”, dijo por su parte, el diputado provincial, Alberto Yardín, tras realizar un mea culpa.