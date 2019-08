¿Qué voz estoy escuchando?

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Todos los seres humanos recibimos la influencia de dos voces. La voz exterior, la de los demás; y la voz interior, la propia que llevamos adentro. Si alguien te dice: “No servís” (voz exterior) y esas palabras coinciden con aquello que vos te decís a vos mismo (voz interior), ese calificativo te causará dolor. Pero, te digan lo que te digan, si la voz que viene de afuera no coincide con tu voz interior, nada de lo que digan te afectará.

No podemos manejar las voces exteriores, pero sí podemos manejar nuestra propia voz.

¿Solés pedir la opinión de otros cuando tenés dudas sobre qué hacer con respecto a alguna cuestión personal? Pedir la opinión ajena no sirve de mucho. En lugar de buscar una opinión, procurá recibir el consejo de alguien confiable que haya atravesado la misma situación y la haya superado exitosamente.

Algunas personas no son capaces de establecer lazos afectivos sanos, pues se apegan de manera enfermiza a una pareja u otro familiar, a una amistad, a un jefe. El resultado es que dejan de ser autónomos. Un síntoma revelador de dependencia en cualquier relación interpersonal es la ansiedad que sienten las personas al interactuar con otros.

¿Cómo se genera la ansiedad?

a. Por ausencia

Cuando existe ansiedad ante la separación, hay una dependencia emocional, aun si la persona que la siente lo ignora a nivel consciente. Dicho sentimiento nos hace creer que no seremos capaces de vivir sin el otro. Aquellos que sufren este tipo de ansiedad, tan común en nuestros días, son personas apegadas que temen todo el tiempo perder el “objeto de su apego”. Se niegan a hacer algo cuando están solas porque su voz interior les dice que no pueden. Ante la soledad, se angustian. No poseen autoconfianza y actúan como niños pequeños, aunque ya sean adultos. Todo lo tienen que consultar: “¿Qué ropa uso hoy?”; “¿qué debería comer?”; etc. Necesitan permiso permanente de los demás para actuar.

b. Por presencia

El caso típico de ansiedad por presencia son los empleados que se sienten observados, controlados y exigidos cuando su jefe se encuentra en la oficina. ¿Por qué ocurre esto? Porque esas personas le han entregado a otra, en este ejemplo a su superior, un poder punitorio que en realidad no tiene. El jefe posee una mirada castigadora y los empleados asumen el rol de criaturas indefensas, incapaces de interactuar con otro adulto. Suelen estar preocupados por lo que el otro siente o piensa y preguntan todo al tiempo: “¿Estás enojado?”; “¿hice algo malo?”, etc. Alguien a quien la presencia de los demás le produce ansiedad en el fondo siente temor de estar en falta y ser castigado, y solo encuentra alivio estando en soledad.

Un ser humano autónomo es dueño de su vida y vive en libertad. Pero la autonomía solo puede desarrollarse una vez que se ha perdido el miedo. El miedo, en cualquiera de sus formas, es una voz interior que condiciona la conducta: “No lo hagas”; “no te arriesgues”; “te va a ir mal”. Una actitud sana no es ser osado, sin importar las consecuencias, sino correr riesgos inteligentes.

Responsabilidad individual

Buscá ser autónomo y asumí la responsabilidad por tu vida. Que tu voz interior sea tu amiga, no tu enemiga. Algunas cosas te saldrán bien, otras no tanto. Creá siempre un escenario positivo y no escuches las voces exteriores que te alejan de tus sueños y de lo que te has propuesto ser. Animate a ser vos mismo y a conquistar tus sueños y tus metas.

EN FAMILIA



La voz interior de nuestros hijos

No es lo que se dice, sino el cómo se dice lo que en muchas ocasiones impacta más a nivel emocional en los hijos. La voz interior de los niños no se forma sola ni tampoco la tienen de manera innata dentro de su ser. La voz interior de tus hijos se forma dependiendo de la relación que tengan contigo, del tipo de comunicación y sobre todo, de cómo les hables diariamente. Los niños necesitan apoyo y seguridad por parte de sus padres y la comunicación saludable es fundamental para conseguir esto.

Las personas somos lo que pensamos y actuamos en función a los pensamientos que tenemos. Asimismo el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos también tiene mucho que ver con los pensamientos que tenemos hacia nosotros. Es muy importante que los padres tengan presente la gran importancia que tiene el hablar a los hijos y el cómo hacerlo adecuadamente para poder labrar una buena comunicación y que lo niños crezcan de forma saludable, sintiéndose seguros, comprendidos, apoyados y con una buena estabilidad emocional.