Dictan sentencia a Fabbro por el abuso sexual de su ahijada

El veredicto en el juicio oral al ex futbolista paraguayo Jonathan Fabbro por el presunto abuso sexual con acceso carnal de su ahijada y sobrina, que hoy tiene 13 años, será dado a conocer hoy por la tarde en una audiencia abierta al público, informaron ayer fuentes judiciales.

Será en la cuarta audiencia del debate que comenzará al mediodía con las últimas palabras del acusado, tras lo cual, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 12 fijará la hora para la lectura del veredicto y dispondrá un cuarto intermedio.

El ex jugador de River, Boca, Cerro Porteño y la selección paraguaya es juzgado por cinco hechos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, con su ahijada como víctima, desde sus 5 hasta sus 11 años de edad.

Por el tipo de delitos, las audiencias que comenzaron el 12 de agosto se realizaron a puertas cerradas y del mismo modo ocurrirá hoy cuando Fabbro pueda brindar las últimas palabras.

No obstante, fuentes del Tribunal adelantaron que la lectura del veredicto será a puertas abiertas en la sala en la que se desarrolló el proceso.

Sobre el deportista pesa un pedido de 12 años de cárcel por parte de la Fiscalía, en tanto la querella reclamó que se lo condene a 24 años de prisión.

En tanto, su defensa expresó ayer su confianza en que “las contradicciones expresadas por los testigos del lado de la víctima” deriven en una absolución.

“Lo tendrían que absolver, más allá del pedido de pena y calificación por parte de la Fiscalía, porque entendemos que hubo muchas contradicciones en los testimonios de los testigos, que nada de lo que surgió de la prueba quedó claro y que ningún hecho fue comprobado realmente”, dijo el letrado.

Si bien las audiencias se desarrollaron a puertas cerradas, uno de los testimonios que trascendió y concitó la atención pública fue el de la pareja del ex futbolista, la modelo Larissa Riquelme, quien mantuvo su postura a favor de Fabbro y negó enfáticamente que pudiera estar involucrado en los hechos que se le imputan.

Fabbro fue detenido el 20 de diciembre de 2017 en el estado mexicano de Puebla, en tanto en mayo de 2018 fue extraditado a la Argentina.

En agosto del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo a su excarcelación por considerar que existía peligro de fuga y elusión de la Justicia del ex futbolista argentino y nacionalizado paraguayo.

En tanto, dos meses antes la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado el procesamiento de Fabbro por cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante, agravado por haber sido perpetrado por una persona con parentesco por afinidad y encargado de la guarda de la víctima.