Rectores se comprometieron a contener y “aportar a la salida pacífica” de la crisis

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) fue sede del 82º Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado el jueves y viernes pasado. Las máximas autoridades de las universidades argentinas que integran el consejo debatieron sobre el futuro del sistema argentino de educación superior.

La crisis económica y social del país fue uno de los temas centrales, ya que expusieron las situaciones y ocupaciones que afectan en las instituciones. A la vez, precisaron el presupuesto que solicitan para el próximo año.

“Las rectoras y los rectores del conjunto de universidades públicas nacionales y provinciales, reunidos en las ciudades de Corrientes y Resistencia, conscientes de la difícil situación política que está atravesando nuestro país después de las elecciones primarias, la fuerte incertidumbre e inestabilidad de la economía y la grave crisis social que ambas generan, quieren expresar su profundo compromiso con el pueblo argentino y ponerse a disposición para contribuir y aportar a la salida pacífica y consensuada de esta compleja realidad”, asentaron en un comunicado.

En este sentido, sostuvieron que están dispuestos a “contribuir con los futuros gobiernos electos por la voluntad popular y en particular para transitar los meses que restan para el cambio de período presidencial con el menor costo social posible”. Agregaron que en este contexto siempre son los sectores de menores ingresos de nuestra sociedad los más afectados.

“Seguiremos abriendo las puertas de nuestras universidades para contribuir al diálogo, a la búsqueda de consensos entre todos los sectores políticos, de la producción y del trabajo, movimientos sociales y otros actores, para que juntos trabajemos por encontrar caminos que garanticen la paz social”, indicaron.

A la vez, señalaron que es relevante organizar, en forma conjunta entre los distintos sectores, acciones concretas que contribuyan a paliar la angustiante situación social. “Las rectoras y los rectores ratificamos nuestro compromiso con la educación pública y gratuita, con la educación superior como bien social y un derecho humano universal, con el destino de nuestro pueblo”, concluyeron.

Presupuesto

Por otra parte, solicitaron un refuerzo presupuestario de 4.000.000.000 de pesos para destinar al conjunto de las universidades públicas. Al respecto, argumentaron que con su presupuesto, “hoy las universidades no solo no cubren los gastos de funcionamiento a partir del encarecimiento de los servicios que se pagan y la disminución de la capacidad de compra de los insumos básicos para los laboratorios y otros insumos y equipamientos que se compran en dólares, sino que tampoco pueden resguardar las necesidades imprescindibles de la comunidad universitaria”.

“Estamos cubriendo con nuestro presupuesto los comedores universitarios que permiten alimentar a toda la comunidad universitaria, que vemos día a día incrementarse en su concurrencia; las becas de estudio, de transporte, de apuntes, entre otras. Las becas se financian con el propio presupuesto universitario y permiten que nuestros estudiantes no abandonen sus carreras ante la situación socioeconómica actual. Tan importante como las anteriores es cubrir el costo de las residencias universitarias que permiten a los hijos e hijas de nuestro país tener una vivienda digna”, comunicaron. Por ello es que solicitaron “un urgente refuerzo presupuestario para las universidades públicas que permita, como siempre, garantizar la educación, la investigación y la extensión pública, gratuita, laica y comprometida con nuestra realidad social”.

Amazonia

“Como investigadores y representantes de las universidades nacionales de la Argentina, acompañamos el pedido del numeroso grupo de científicos e investigadores de los países involucrados en el sentido de facilitar los medios y recursos y promover las políticas ambientales que permitan en forma inmediata detener en primer lugar las quemas de reservas enteras de la Amazonia”, sostuvieron los rectores.

También proponen “impulsar aún más la investigación y la construcción de redes de investigación entre nuestras universidades, que nos ayuden a oponer a estas prácticas destructivas otras que permitan aprovechar los recursos de la Panamazonia y todos los sistemas naturales de América del Sur en el primer beneficio de las sociedades directamente involucradas y del mundo entero”.