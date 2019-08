Docentes pedirán una audiencia con el Gobernador por mejoras

El Frente Gremial Docente presentará un pedido de audiencia con el gobernador Gustavo Valdés a los fines de conversar sobre la situación del sector, según informaron a El Litoral. Señalan la necesidad de una recomposición salarial. También esperan retomar la mesa laboral que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Educación.

Los sindicatos que conforman el frente alistan un pedido de audiencia que se presentará este lunes en Casa de Gobierno. Los representantes gremiales solicitarán una reunión con el mandatario provincial con el propósito de informar sobre la situación del sector. Uno de los principales pedidos será el de recomposición salarial, motivado por el contexto inflacionario.

El pedido llevará la firma de los referentes de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), Movimiento Unificador Docente (MUD). Desde los gremios consideran necesaria una revisión salarial dado que ésta se acordó en mesa a principio de año.

Basándose en dicha cláusula, los dirigentes presentaron en varias ocasiones un pedido de audiencia con el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. También solicitaron que el Ministerio de Educación, a cargo de Susana Benítez, retome las reuniones periódicas en las que se abordaban cuestiones laborales, pedagógicas y normativas. En este marco, se avanzó sustancialmente sobre el nomenclador docente. Sin embargo, tras el receso invernal, aminoraron las convocatorias, según expusieron.

“Formalmente no nos convocaron. Seguimos con las gestiones informales, pero no hubo respuesta sobre cuestiones salariales”, informó a El Litoral el secretario general de Acdp, José Gea. El sindicalista, además, expresó que el objetivo se centra en una recomposición del salario, más allá de la posibilidad o no de que se otorgue el bono de 5 mil pesos.

El Gobierno provincial anticipó un aumento salarial la semana siguiente a las Paso, luego de la devaluación de la moneda nacional. La medida alcanza a todo el sector público provincial, entre ellos, los docentes. Para los gremios, no obstante, es fundamental retomar las conversaciones para achicar la brecha que generó la inflación.

El Gobernador, por su parte, expresó que se analizaban más medidas (ver página 5), aunque se desconocen los detalles de éstas. En tanto, al inicio de la primera quincena del mes, para los docentes se anunció, específicamente, un aumento de 200 pesos al básico desde septiembre, y de 200 pesos al Fondo Compensador Docente Provincial, siguiendo el criterio Fonid.

Desde octubre se otorgará lo previsto para noviembre. Se incorporan 380 pesos de blanqueo y se incrementa 600 pesos el Fondo Compensador Docente Provincial, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno provincial semanas atrás.