Luego de la notificación, no circularon ayer unidades de la línea 105 ramal D de Ersa SA

Tras la presentación de una nota de la empresa Ersa SA, el lunes pasado, en la que comunicaban la entrada en vigencia de 6 unidades del ramal 105 D, desde la Secretaría de Transporte de la Comuna informaron que los coches no circularon ayer.

Vale recordar que el nuevo servicio cubriría parte del recorrido que realiza actualmente la empresa Turismo Miramar con la línea 110 A.

Tras la presentación empresarial, en medio del proceso de crisis declarado con el que apuntan a reducir la cantidad de trabajadores y horas laborales, desde la Secretaría de Transporte informaron a El Litoral que “las unidades no circularon ayer, ya que no cuentan con autorización por parte de la Comuna para hacerlo. El expediente seguirá su curso normal administrativamente, como todo aquello que atañe al servicio de transporte”.

En este contexto, el subsecretario del área al dialogar con El Litoral dijo que “el servicio no cuenta con el aval para ser prestado en el pliego figura, pero nunca fue ejecutado por la empresa desde el 2015”.

“No es ilegal, pero no corresponde porque en el pliego se expresa que tenían 180 días para implementarlo y nunca lo hicieron, así que creo que está caduco el ramal”, aseveró.

“Esta situación es ilógica porque en el Esperanza el servicio es nefasto y quieren sumar unidades a un ramal caduco y en una traza que se comporta bien con las unidades que tiene”, concluyó.

Vale recordar que son varios los expedientes que se analizan en lo referente a modificación o ampliación de trazas como es el caso de la línea 105 A.