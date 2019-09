A un mes de las medidas económicas: destacan el buen impacto general, pero mantienen dudas

A un mes de las elecciones primarias y de las medidas económicas nacionales que se anunciaron luego de que se disparó el dólar y, lo que hizo a su vez que aumentara el costo de bienes y servicios, destacan la quita del IVA desde la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor. Por otra parte, de acuerdo a consultas y relevamientos de El Litoral durante estas últimas semanas, la canasta básica se encareció en comparación con el mes de agosto entre un 3% y 10%.

Respecto a la quita del impuesto al valor agregado, aún quedan sectores como pequeños comerciantes que indican que la medida no pueden aplicarla y remarcan la baja demanda luego de las Primarias. También, continúan los controles de precios, ya que la garrafa social aumentó el costo y anunciaron incrementos en distribuidoras que no están abalados a nivel nacional, según indicaron a este diario.

Controles

“Los controles continúan hasta fin de año, hasta que venzan los programas. Estamos esperando los nuevos valores de los productos que están incluidos en el programa de Precios Cuidados, el de Precios Esenciales vence en octubre. La quita del IVA se realizó en la mayoría de los supermercados, nosotros sólo podemos brindar datos según nuestros relevamientos pero no somos quienes controlamos, ya que esto está a cargo Nación y de Afip”, comentó Juan José Ahmar, subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor.

En cuanto a las observaciones en los comercios, dijo que “la remarcación de precios se advirtió los primeros días después de las elecciones, con la quita del IVA se niveló un poco y hasta lo que pudimos ver en estos días no hubo otros aumentos”. “En relación al combustible el costo no cambió pero sí vemos que hay faltantes de algunos productos pero es normal”, indicó a El Litoral.

Las garrafas sociales subieron a $339 que “es el precio permitido” y “algunos comentaron que subió el tubo, pero lo que pudimos comprobar es que en las plantas distribuidoras se venden a $339 y algunos inclusive a $310”. “Se difundió que subió la garrafa pero no vimos eso, desde Nación tienen que aprobar el incremento y hasta ahora no lo hicieron”, señaló y agregó que esto también se repite en el interior provincial. En una nota anterior este medio publicó que en algunos barrios como el Esperanza el tubo de 10 kilos rondaba los $400.

“En los comerciantes se observa y ellos mismos lo expresan que hay incertidumbre y que están agobiados por el aumento de los productos y también de los servicios como el alquiler. Todo está más caro y bajaron las ventas en todo el país. Con estas medidas económicas se buscó estabilizar un poco y están esperando que empiece a despegar el sector”, dijo Ahmar.

Precios

En relación a los costos y subas, mencionó la carne y harina como los alimentos que más incrementos tuvieron. Sin embargo, destacó que “muchas primeras marcas nivelaron sus costos con los alimentos del programa Precios Cuidados”.

“Comerciantes comentaron que algunas primeras marcas equipararon los costos con los programas de Precios Cuidados y Esenciales y que clientes van adquiriendo las mismas”, expresó.

De acuerdo con un relevamiento de El Litoral esta semana, teniendo en cuenta los precios más bajos, el litro de leche cuesta $48; la docena de huevos, $65 (en las ferias pueden bajar); el paquete de fideos puede encontrarse a $30 y el arroz por kilo también a un valor similar, $32. A la vez, el kilo de azúcar cuesta $30; harina leudante, $53, y común, $30; el medio kilo de yerba sale $73; las lentejas están a $31.

A mediados de agosto, los cortes básicos de la carne vacuna superaron los $300 en la mayoría de las carnicerías. El kilo de pan, así como mencionaron el martes pasado a El Litoral, el más económico ronda los $70.

Cabe recordar que el presidente Mauricio Macri, hace un mes expuso un paquete de iniciativas para aliviar la situación económica de los asalariados y beneficiarios de AUH. Para los supermercados e hipermercados lo que más impactó fue la quita del IVA. Sin embargo, almaceneros contaron a este diario que ellos no pueden aplicar y kiosqueros pidieron medidas similares.

Hoy los controles siguen así como la incertidumbre por posibles aumentos.