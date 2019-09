Pocho: “Deberíamos estar todos juntos para sacar al país adelante”

El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris dejó varios conceptos políticos tras una entrevista en un programa radial de Formosa. “Hoy tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Deberíamos estar todos juntos para definir cómo sacamos al país adelante. En estos momentos de crisis y angustia generalizada, la patria es lo más importante”, aseguró.

“Es para preocuparse lo que ocurre, pero hay que luchar para que el diálogo tenga vigencia, hay que prepararse para ocupar cargos, no improvisar. El que conduce tiene que rodearse de gente más capaz que el propio conductor, no hay que tenerle miedo a la inteligencia, al contrario, hay formar equipos que trabajen con espíritu constructivo”, agregó.

El ex senador nacional insistió en que “el objetivo de la política es que los habitantes vivan mejor, con reglas de juego claras, para eso hay ocuparse de una reformulación política, ya que hoy los líderes valen más que los propios partidos y eso es lamentable”.

“El candidato una vez que es electo se convierte en un simple administrador de quienes lo votaron y también de quienes no, pero hoy en campaña se dice una cosa y en la función se hace otra. La coherencia y honestidad no deben pasar de moda”, peroró.

En ese sentido, el presidente del Partido Autonomista Nacional insistió en que “tenemos que aprender todos los días, debe primar el entendimiento, todo se puede si nos sinceramos y tenemos grandeza en pos de la patria. Tenemos que ponernos de acuerdo por el futuro de la patria”.

“Acá hay que consensuar, definir un proyecto de país y para eso hay que dejar de pelear por el pasado, tenemos que pensar en el futuro, a mediano y largo plazo. Tiene que priorizarse al ser humano, vamos a buscar lo mejor para el país”, concluyó.