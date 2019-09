Regresa la actividad del Torneo Apertura

Luego de una prolongada pausa, más de un mes, hoy volverá la actividad del fútbol de salón en la ciudad de Corrientes. El regreso a la competencia será de manera reducida por la imposibilidad de utilizar los estadios habituales que están afectados a las finales de los Juegos Correntinos.

Durante la jornada dominguera se aprovechará para disputar un par de encuentros que estaban pendientes en la Primera B y se avanzará con la novena fecha del certamen en Primera A.

Los equipos que participan en los campeonatos de ascenso (B y C) jugaron por última vez el domingo 4 de agosto, mientras que para los de la división superior el antecedente se remonta al domingo 21 de julio. El extenso parate tuvo que ver, primero, por la participación de varios clubes en la Copa de Plata Norte y, segundo, por cuestiones institucionales en la Asociación Correntina de Fútbol de Salón.

El programa de encuentros para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 17.00 (1ra. A) Deportivo Cichero vs. Marmolería, 18.30 (1ra. A) El Cosmos vs. Nacional, 20.00 (1ra. A) Pingüinos vs. Deportivo Fénix y 21.30 (1ra. A) Pinta Futsal vs. Comunicacione.

Cancha 1.536 Viviendas: 16.00 (1ra. B) Boca Unidos vs. Sporting Cristal, 17.00 (1ra. B) Deportivo Dengue vs. 17 de Agosto, 18.30 (1ra. A) Olimpia vs. Complejo Oriana, 20.00 (1ra. A) Real Unión vs. Cruz Diablo y 21.30 (1ra. A) Panadería Romero vs. Primos.