“Somos el mejor equipo de la Argentina”, afirmó Díaz

El zaguero de River Plate, Paulo Díaz, subrayó que su equipo “es el que mejor juega” y que si logran mantener la regularidad van a conseguir el título sin importar los rivales que tengan que cruzarse en estas fechas que faltan.

“Depende de nosotros y creo que si logramos esa regularidad podemos quedarnos con el título porque somos el equipo que mejor juega en la Argentina, estamos bien y ayuda que se mantenga el plantel y el grupo de trabajo”, dijo el defensor chileno en conferencia de prensa.

Además, sobre el nuevo sistema defensivo opinó: “Seguramente nos benefició a los centrales porque hay más opciones y posibilidades y en lo personal conocía el sistema porque ya había jugado en varios equipos así y cada vez me voy sintiendo mejor con el correr de los partidos”.

Y adelanto: “Nosotros sabemos que si somos regulares podemos ganar los seis partidos y lograr el título y nos vamos sintiendo mejor como equipo, no depende de lo que hagan los demás equipos, solo depende de nuestro juego”.

En cuanto al sistema defensivo agregó: “Defendemos con tres y no con cinco como dicen, porque los laterales juegan arriba y van al ataque y Enzo también se suma, es la idea y se va a ir afirmando con el correr de los partidos como ya lo demostramos”.