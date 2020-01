Christian Schaerer: al finalizar la búsqueda sólo hallaron pala y bolsa pero no el cuerpo

Luego de 10 días de intensa búsqueda del cuerpo de Christian Schaerer, concluyeron sin éxito los rastrillajes en un arroyo de la localidad brasileña de Uruguayana. Tal como se informó, los pesquisas se movieron sobre la base del aporte de un informante.

Si bien no encontraron restos humanos, sí extrajeron otros elementos que estarían vinculados con la investigación. “El fiscal -Flavio Ferrini- me dijo que se encontró la pala, la bolsa. Todo daba como algo cierto, que iban a estar otras personas que estuvieron implicadas en el secuestro de mi hijo, más otras cosas que me habían dicho Lohrman y Maidana”, confesó ayer Pompeya Gómez, mamá del joven secuestrado en el 2003 y actualmente desaparecido.

Por su parte, el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, confirmó que culminaron con “resultado negativo” los trabajos desplegados para dar con los restos de Schaerer en el arroyo Imboa de Uruguayana, un afluente del río Uruguay en el que un testigo de identidad reservada declaró que fueron depositados por los autores del hecho.

“Lamentablemente, culminaron los trabajos de búsqueda con resultado negativo”, dijo Ferrini, quien explicó que ahora “se trabaja en el arroyo para volver todo a su estado anterior”.

“Fue un gran esfuerzo por parte del personal de Gendarmería Nacional, que trabajó en un terreno muy difícil”, subrayó el funcionario judicial y afirmó que hubiera querido llegar a “otro resultado”.

En otro orden de cosas señaló que para búsqueda fue necesario articular tareas por parte de las carteras de relaciones exteriores de Argentina y Brasil, así como de Justicia y fuerzas federales de ambos países.

Desagote

En el marco de esa pesquisa se desarrolló una sorprendente labor en el curso de agua con un trabajo que consistió en el desagote de 25 metros de longitud mediante la construcción de dos diques, a cargo de una empresa contratada para tal fin.

Una vez concluida la tarea de ingeniería hidráulica, especialistas de Gendarmería delimitaron y buscaron en la zona marcada por un testigo brasileño de identidad reservada que había declarado ante la Justicia que en ese sector se habían depositado los restos del joven correntino secuestrado el 21 de septiembre de 2003 y por el cual se había pagado un rescate de 277.000 dólares.

Este mecanismo de búsqueda fue determinado tras el primer rastrillaje subacuático, en el que se logró buscar hasta en un metro de profundidad debajo del lecho, por lo que según refirió el fiscal, se manejaba la hipótesis de que por el paso del tiempo y la acumulación de sedimento, los restos estarían a una profundidad de entre uno y medio y tres metros bajo tierra.

Mamá

Pompeya Gómez, la mamá de Christian admitió que sintió un nudo en la garganta cuando “anoche -por el martes- alrededor de las 20, el fiscal Flavio Ferrini me llamó, me dijo que se finalizó el trabajo, se volvió a rever todo y no se encontró nada”.

Expresó que “se me hizo un nudo en la garganta, al pensar que se lo encontró a Christian. Sentí mucho miedo. Es contradictorio, encontrarlo a Christian es lo que estoy buscando y a la vez, pensar que Christian está con vida en algún lugar”, manifestó.

Añadió además que “para mí esto, es comenzar de cero”, y agregó que “estoy pensando en los contactos que debo iniciar con el Gobierno actual para seguir la búsqueda o pedir la extradición de (Rodolfo “El Ruso”) Lohrman y (Horacio “Potrillo”) Maidana, para que me puedan decir dónde está Christian”, planteó.

En cuanto al trabajo llevado a cabo en Brasil y al aporte del testigo arrepentido que ofreció el dato que derivó en la búsqueda señaló que “el fiscal me dijo que se encontró la pala, la bolsa. Todo daba como algo cierto, que iban a estar otras personas que estuvieron implicadas en el secuestro de mi hijo, más otras cosas que me habían dicho Lohrman y Maidana”. Manifestó además que “siempre se siguieron todas las pistas, sean falsas o no, se siguieron las pistas del Paraguay, pero en este momento es como comenzar de cero”, remarcó Pompeya.