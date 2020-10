Un correntino avanza en un reality online de maquillaje de Latinoamérica

Se trata del artista visual, Carlos Zalazar Guzmán quien hace un mes participa de Guerra de Brochas, que se emite todos los domingos a las 23 por un canal de YouTube. El domingo pasado venció el reto del día y se perfila como uno de los favoritos.

Carlos Zalazar Guzmán es artista visual, recibido de profesor de Artes Visuales del Instituto Josefina Contte, actualmente está estudiando la Licenciatura de Escenografía en La Universidad Nacional de las Artes -UNA en Buenos Aires, pero por el contexto de pandemia se volvió a Corrientes y la cursa virtualmente. Se destacó siendo escenógrafo de varias obras en Corrientes, entre ellas, Bella Esencia el musical.

Es maquillador y vestuarista, esta última pasión y profesión lo llevó a anotarse al primer reality online de maquillaje, que, si bien surge en México, está orientado a artistas de todo Latinoamérica. Fue en julio cuando Carlos se encontró con la convocatoria a través de las redes sociales de un artista de maquillaje mexicano. No dudó en escribir a la organización y comenzó a preparar su video casting “empecé a imaginar mi maquillaje, ellos le llaman entrada y ahí fue donde hice el Hombre Vitral”

A los pocos días de cerrarse la convocatoria lo llamaron y le dijeron que quedó seleccionado entre los 13 elegidos. “Lo que ellos tuvieron en cuenta fue la creatividad, la originalidad, la limpieza del trabajo y la calidad del video”.

Para la competencia los artistas tienen que realizar videos semanales con consignas que van desde caracterizar un famoso cantante internacional a pintar con la técnica body painting, en estos retos los jurados calificarán los trabajos y el menos votado abandona el concurso.

“Una vez que me dan el reto yo empiezo a diseñar lo que es el maquillaje, el vestuario, pienso en lo que es la escenografía, un fondo que siempre haga resaltar ese maquillaje, después tengo un amigo, Rodrigo, que viene los días que tengo que hacer la filmación y me ayuda con la cámara, después me pongo a editar, pienso en la música, las transiciones, los efectos, siempre resaltando el maquillaje y contando una historia” comenta Carlos.

Por programa se elige también al mejor maquillador de la noche, honor que Carlos obtuvo el domingo 12. Es así como se perfila como uno de los favoritos para obtener los primeros premios (monetarios y productos de maquillaje).

A Carlos lo que más le motiva de la experiencia es “poder explotar toda mi creatividad, poder retarme a mí mismo a crecer en cada reto, poder demostrar al mundo y a otros países lo que es mi trabajo también, poder conocer materiales, herramientas, formas del maquillaje y también a otras personas, a otros maquilladores de Latinoamérica”.

Al artista le gustaría en un futuro vivir del arte y para el arte “Estar en un teatro haciendo vestuario maquillaje, escenografía, o en una locación en un estudio de cine, haciendo una película, dirigiendo o ayudando. Siempre me gustaría estar ahí, en el detrás asistiendo, me gusta muchísimo la parte de detrás de escena así que me veo ahí viviendo en el detrás de escena”.