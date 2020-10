Amplían los turnos en los cementerios de Corrientes para el próximo 2 de noviembre

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que amplió los turnos en los cementerios capitalinos para el próximo 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos.

Para el cementerio San Juan Bautista y el de Laguna Brava, se otorgan turnos previos.

Los mismos serán asignados por zona, por ello es importante que -antes de sacarlo- la persona que desea acceder a uno u otro camposanto, identifique dónde se encuentra el sector que va a visitar.

“Este día como otros importantes para la ciudadanía nos preparamos con un sistema de turnos para que la gente pueda ir días anteriores o previos a visitar a sus seres queridos, y así evitar aglomeraciones”, aclaró el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

Los turnos se deben solicitar enhttps://ciudaddecorrientes.gov.ar/cementerios, a través del 0800-5555-6864 o en la Dirección de Defunciones ubicada en el Palacio Municipal, 25 de Mayo 1138. Al momento de elegir el turno se debe ubicar la zona, y en el caso de que se recuerde agregar el número de adrema (no es requisito excluyente) y así poder seguir con el trámite.

Los horarios establecidos para la visita en los cementerios capitalinos, y para evitar la aglomeración de personas son: de 9 a 12:30 y de 14 a 17:30.

Se consideró un total de 20 personas por turno, cada 45 minutos durante todo el mes y sólo el fin de semana del 31 de octubre al 3 de noviembre, se aumentará a 40 personas (cada 45 minutos) para dar respuesta a la mayor confluencia de personas.

En tanto que, desde el 4 al 30 de noviembre se vuelve a la capacidad de 20 personas (cada 45 minutos) para las visitas en ambos Cementerios.

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS

Los cementerios deberán seguir el siguiente protocolo para evitar algún tipo de contagio: están diferenciadas las puertas de entrada y de salida, ordenando el ingreso para evitar que las personas que ingresen no tengan contacto con las que salen.

En la entrada se dispone de alcohol diluido para uso de los visitantes. Es obligatorio el uso de barbijo para el ingreso al cementerio, y se deberá mantener la distancia respectiva.

Solo se podrá realizar ofrendas florales, no estará permitido ningún tipo de ceremonia religiosa. La permanencia dentro del cementerio no podrá ser mayor a 30 minutos para poder generar circulación permanente. Cabe destacar que los grupos no podrán ser mayores de cuatro personas, a menos que sea grupo familiar de primer vínculo.

Además de las medidas sanitarias preventivas por el Covid-19, la Municipalidad de Corrientes recuerda que se refuerzan las acciones de lucha contra el dengue. Por esta razón, los deudos podrán llevar las flores que depositarán a sus familiares fallecidos mientras que la Municipalidad al ingreso al predio aportará bolsitas de arena para depositar en los floreros, un accionar que se venía llevando adelante previo a la pandemia.

De esta manera se evita el uso del agua y así el riesgo de que este elemento pueda funcionar como foco para la reproducción del mosquito vector de la enfermedad, el Aedes aegypti.

ACCESOS

En el cementerio San Isidro de Laguna Brava el acceso será por calle 6 de Mayo, mientras que en el San Juan Bautista se utilizará únicamente el acceso principal. En ambos lugares se verificarán los permisos, se tomará la temperatura, se procederá a rociar las manos con alcohol diluido y se controlará el uso de los tapabocas.

Desde el municipio se recomienda que las personas mayores de 60 años y los niños eviten concurrir a los cementerios.