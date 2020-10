El mensaje de Germán Martitegui para sus hijos desde la clínica, antes de recibir el alta

Germán Martitegui fue dado de alta el miércoles al mediodía luego de haber permanecido internado un día debido a una complicación en su cuadro de coronavirus, según pudo saber Teleshow. Desde la clínica, le envió a través de las redes sociales un mensaje a sus hijos Lorenzo (de 18 meses) y Lautaro (de 13).

“Mientras tanto, pensemos cosas lindas. Los Tegui”, escribió el cocinero y jurado de Masterchef Celebrity en su cuenta de Instagram junto con una foto de los pequeños jugando en el jardín de su casa, al costado de la pileta.

El posteo recibió miles de comentarios, entre ellos el de Dolli Irigoyen, quien lo reemplazará como jurado en el ciclo de Telefe hasta que él se recupere. “Qué divertidos”, escribió la cocinera junto con el emoji de un corazón. “Qué bellos teguicitos”, “Lo más lindo que te puede pasar, ser padre”, “Mejorate pronto, besos a la distancia”, “Vamos Germán que todo va a ir bien” y “Te amo Tegui. Queremos ver cómo sigue la historia de amor con Vicky”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Martitegui no ve a sus hijos desde que confirmó que tenía coronavirus. Antes de que tuviera que internarse, decidió aislarse en una habitación de su casa y no tener contacto con los pequeños para evitar contagiarlos.

“Me siento perfecto y estoy aislado en mi casa”, había contado. En un principio solo tenía fiebre y creía que se trataba de una insolación, pero igualmente decidió hacerse el hisopado para despejar dudas.

El sábado, estando en su casa pero aislado de los pequeños, realizó un posteo en el que se los veía a Lautaro y Lorenzo pegados a la ventana mirándolo: “El vidrio frena al covid-19 pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos por los saludos y los buenos deseos. Los quiero”.

Germán, que comparte su rol de jurado con Donato de Santis y Damián Betular, es sin dudas una de las figuras indiscutidas de la primera edición de Masterchef Celebrity. En una entrevista exclusiva con Teleshow había confesado cuál había sido la condición que había puesto antes de firmar su contrato para trabajar en el reality. “Le dije a la producción: ‘Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos’. Me daba miedo por mis hijos. Una cosa es haber hecho un programa que iba solo los domingos y otra cosa es estar todos los días en la televisión”.

Además de él, también tuvieron coronavirus el Polaco, que en las últimas horas recibió el alta médica y fue reemplazado en el concurso por Natalia Pérez, cuya participación se podrá ver la semana que viene, y Vicly Xipolitakis, cuyo lugar ocupará Christian Sancho.

Aunque Martitegui es uno de los jurados más serios y estrictos del concurso de cocina de Telefe, siempre protagoniza los momentos más divertidos. El martes, por ejemplo, Leticia Siciliani le confesó que había soñado con él. “En el sueño era mi padre. Me decía que me quedara tranquila, que no era malo y que, por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos”, contó la actriz.

Infobae