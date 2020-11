Colectiveros harán paro desde hoy y podría ser por tiempo indeterminado

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) llamó a un paro de colectivos en la Capital, a partir de hoy, luego de que se incumpliera el plazo para los depósitos salariales de los 600 choferes correntinos. Por su parte, el sector empresarial reclama más subsidios para sostener el transporte urbano, o un boleto a $100.

Lo que rechaza el gremio es que los salarios queden supeditados al desembolso del aporte del Gobierno nacional. Según la UTA y la Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), esos subsidios son insuficientes.

La semana pasada concluyó la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación, que impidió a la UTA tomar medidas de fuerza desde el último intento, el 23 de octubre.

También la semana anterior venció el plazo para que las empresas depositen las deudas salariales.

El sector empresarial se les adelantó y el lunes emitió un comunicado en el que reclaman la incorporación de los suficientes subsidios que les permitan solventar el transporte urbano del interior del país.

Advirtieron también que el aumento del boleto de colectivos debería llegar hasta los $100 si no se dan las condiciones presupuestarias en 2021 que reclaman.

No avizoran incrementos

“La causa (del paro) es la falta del pago del segundo 50 % de los salarios de octubre”', explicó el secretario general de la UTA Corrientes, Rubén Francia, en diálogo con Radio Sudamericana.

Aclaró que ayer participaron de una audiencia con los empresarios y los ministerios de Transporte y Trabajo, “donde no se avizora ningún incremento hasta el momento, porque la Nación no da mayores recursos”, dijo Francia y justificó la preocupación porque, además de no tener en vista un posible aumento, tampoco se aseguran la liquidación de los salarios.

Medidas anteriores

Si bien la UTA no pudo realizar medidas de fuerza en estas dos semanas, un grupo de choferes autoconvocados llamó al cese del servicio en al menos dos oportunidades. La última fue la noche del 26 de octubre, cuando desde las 20 dejaron de circular las unidades, pero el conflicto fue destrabado cerca de la medianoche.

Un colectivo de la línea 106 fue atacado cerca de las 20:30 en dos oportunidades durante su recorrido y las pasajeras que volvían a sus casas aseguraron ver de dónde provenían los golpes.

El aviso del paro de mañana lo realizó la UTA hace una semana ante la Secretaría de Trabajo de Corrientes, para ser remitido a las empresas. Esperaban que el dinero de los salarios estuviera disponible el viernes pasado.

(IB)