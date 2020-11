Una buena noticia para Argentina

Por Carlos Ruckauf

Publicado en Clarín.

“Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo”. Abraham Lincoln.

El próximo 20 de enero Joseph Robinette Biden, de 78 años de edad, asumirá la conducción de su país, luego de haber derrotado en el Colegio Electoral y con el voto popular a un hombre que ha producido un daño muy significativo a USA y al mundo.

Sin duda, el nuevo inquilino de la Casa Blanca tratará de restañar esas heridas y guiar a su pueblo por un camino de moderación, de lucha racional contra la pandemia y de recuperación económica.

No le resultará fácil, porque Donald Trump llegó al poder y se afianzó en él, mediante un populismo mesiánico ultraderechista, que buscó y logró despertar los peores demonios de la sociedad. Les dijo a los desocupados y subocupados del cinturón industrial que les iba a devolver los puestos de trabajo perdidos, a los agricultores que iban a recuperar la histórica potencia del sector, a los supremacistas blancos que iba a defender la pureza de la raza.

Ante el miedo a la pérdida del bienestar, les propuso a los norteamericanos cerrar las fronteras con un muro y enfrentar a China, porque ya se sabe que hay una especie de manual, trágicamente perfeccionado durante el siglo pasado, que quien conduce se afianza buscando un enemigo externo y chivos expiatorios internos a quienes se puede hacer responsables de todos los males. En medio de esta dialéctica, retiró a su país del Acuerdo Climático de París, sosteniendo una postura negacionista sobre los daños producidos al medioambiente y de paso favoreciendo a poderosos grupos económicos que han acrecentado sus riquezas mientras destruyen el planeta y le roban el futuro a nuestros hijos y nietos.

Al exacerbar el conflicto con China, poner sanciones y recibir represalias, destruyó a los productores agropecuarios y suplantó el crecimiento por subsidios. Las promesas de recuperación de puestos de trabajo no fueron cumplidas y entonces los mismos Estados que le dieron la victoria cuatro años atrás, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin le dieron la extrema unción.

En el medio de este proceso, la covid-19, el presidente saliente quedará en la historia, gracias a torpezas en la forma de encarar la pandemia, algunas risibles más propias de su exitoso pasado como conductor de un espectáculo televisivo, pero que le produjeron a los norteamericanos más muertos que en todas las guerras en las que participó en el siglo pasado.

¿Qué puede esperar el mundo en general y nuestro país en especial, de la nueva administración? Una paulatina vuelta al multilateralismo, al Acuerdo de París, a la búsqueda de reconstruir los lazos con Europa y con los aliados históricos de USA.

Seguirá el apoyo a Israel y a los acuerdos de este país con los países árabes. Continuará la competencia con China pero con grandes posibilidades de construir tratados que impidan una mayor destrucción de la economía mundial, jaqueada por el conflicto entre las dos superpotencias y la posterior irrupción de la pandemia.

En nuestra región continuará la tensión con Venezuela, porque la calificación del régimen de Maduro y Cabello como dictadura violatoria de los derechos humanos es compartida por el gobierno entrante. Sin embargo, tanto Biden como Harris han descartado una salida militar al conflicto.

Se abre un paisaje interesante para nuestra política exterior que se potenciaría si se logran acuerdos de políticas de Estado en la materia. Acuerdos políticos y comerciales con todos los países del mundo no serán vistos desde la potencia dominante en la región como actitudes beligerantes.

Párrafo aparte merece la consideración de la espinosa definición del tema de la quinta generación de tecnología en telefonía móvil, terreno en el que es necesario actuar con cautela.

El compromiso de Biden con la energía no contaminante tendrá una enorme ventaja estratégica para Bolivia y Argentina que, con 21 y 19 millones de toneladas métricas de litio, constituyen la primera y segunda reserva mundial del llamado “oro blanco”, que permitirá la construcción de superbaterías que almacenen energías no convencionales que doten de fluido eléctrico a pueblos enteros, que nos permitan soñar con plantas de fabricación de automóviles eléctricos, que den empleo genuino a empleados y obreros y divisas a nuestro país por la exportación de los mismos. El planeta se encuentra ante una nueva esperanza que el odio y el enfrentamiento sean reemplazados por el respeto entre las naciones y diálogos fructíferos. No será fácil, pero no es imposible.