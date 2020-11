Lamento médico: "No me prepararon para ser atacado por la sociedad que juré cuidar"

Diego Farizano Salazar, bioquímico del hospital de campaña, salió a hacer frente a las críticas de las que son víctimas los trabajadores de la salud de Corrientes. En una emotiva misica que compartió en su cuenta de facebook escribió:

"Soy profesional de la salud hace 17 años, uno más. Hace 17 años me dedico a la emergentología y a pacientes de terapia intensiva.Ningún estudio de grade o de postgrado, ni todos los años, de servicio me prepararon para ser cuestionada y atacado por la sociedad que juré curar y cuidar".

"Nada me preparó para esta pandemia tan mediática, donde personas sin formación en salud, manejan información que no están preparadas para interpretar. No por falta de inteligencia, sólo por falta de años de estudios necesarios para entender dichos números".

"Desde marzotodo el personal de salud de Corrientes se ha puesto al hombro la enorme responsabilidad de defender la salud más allá de su vida y la de su familiar. Incluso cuando no se sabía nada del covid, donde el horizonte eran montañas de cadáveres y no existía ninguna terapéutica".

"Tuvimos bajas de profesionales amigos y no amigos, pero cada uno nos dolía por igual, tuvimos familiares de amigos que perecieron ante esta desgracia y campañeros que se quebraron psicológicamente. No fue, ni es fácil.Cuando les hisopen y les duela, acuérdense de nosotros que nos hisopan cada semana,si así es, cada

cada semana desde marzo, y ni hablar del traje de bioseguridad".

"Por todo esto les pido,sean responsables socialmente, antes de atacar publicamente al hospital de campaña y a las personas que hacen lo posible y lo imposible antes este virus que pone a prueba a cualquier profesional.Piensen en el impacto emocional de nuestros soldados, en que socavan la imagen de la última esperanza

de un enfermo de covid".

"A los que tengan un problema o reclamo, háganlo, pero siempre por ustedes o un familiar y con pruebas reales. Y que se sanciones a quien sea responsable, pero no un ataque anónimo y cobarde como en las redes. Los que me conocen saben que estoy a su disposición sin importar día,ni hora. Y doy fe que todos mi colegas también".