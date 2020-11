Tassano: “Ante una situación inflacionaria no podemos desfinanciar al Municipio”

Mientras se aguarda la convocatoria a sesiones extraordinarias para el tratamiento del Presupuesto Municipal 2021, la tarifaria del año entrante y ahora el incremento del precio del boleto, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, ratificó el equilibrio de los números y la necesidad de financiar los servicios del Municipio.

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, durante su visita en Club Social que se trasmite por Canal 5TV se refirió al Presupuesto y Tarifaria 2021 y dijo que “no hemos tomado deuda, no aumentamos el déficit de la Tarifaria”, adelantando que no descarta que se incremente en alrededor del 37 por ciento para el año que viene, respecto de 2020. Sin embargo, aclaró que “ante una situación inflacionaria no podemos desfinanciar los servicios del Municipio por una cuestión demagógica, aunque el año que viene sea electoral”.

Ratificó que “por dar buenas noticias hoy no vamos a fundir todo dentro de seis meses”, recordando que “nosotros no manejamos el Presupuesto Nacional”.

Vale señalar que el presupuesto que la Comuna estima necesario para el año entrante es de $6.854.600.182 que incluye un incremento de la recaudación de $1.881.618.038, sería acompañado por la oposición, solo resta el despacho de la comisión de Legislación. En tanto, el presupuesto actual y que se aprobó el 19 de diciembre del 2019, cuenta con más de $6.212 millones.

También durante la entrevista Tassano se refirió al proyecto remitido sobre el incremento del boleto del servicio de transporte público de pasajeros donde se propone una tarifa de $43,95, mientras que la Cetuc solicita $53 y dijo que “el margen está establecido pero todos tienen que poner un poco de su parte y nada más, serán los concejales los que discutirán lo técnico”.

Y advirtió que “ante una situación económica como precios que se actualizan, como los combustibles, salarios, se hace en base a presunciones de hoy pero no tenemos idea de lo que va a pasar en seis meses”.

Vale recordar que el 2 de diciembre es la audiencia pública de la Tarifaria, mientras se aguarda la convocatoria tras el despacho, de la pertinente al incremento del boleto.