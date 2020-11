Carta abierta del padre de la joven agredida

Luego de que el hecho cobrara gran repercusión en la comuna libreña, el padre de la víctima publicó una carta abierta en la que relató el calvario vivido por su hija, pidiendo además el acompañamiento de los jueces, fiscales y a su comunidad. Entre otras cosas, el hombre sostiene que “hoy, la crónica podría haber expresado, ‘joven libreña y su pequeño hijo asesinados por su expareja’, y sin ánimo de exagerar, de rodillas, doy gracias infinitas a Dios porque no ocurrió así”. En otro tramo habla de la chica indicando que “es mi hija muy joven, mamá y colmada de sueños y esperanzas que hubieran podido quedar truncos por el alevoso y cobarde comportamiento de un joven con antecedentes de este tipo y que en reiteradas ocasiones me permití invitarle a un cambio de actitud”.

Por otra parte, en varios tramos el hombre expresa que en diversas oportunidades llegó a hablar con el exfiscal sobre las supuestas actitudes violentas de su hijo, para que “por su trayectoria judicial y sus contactos acerque ayuda de especialistas a su propio hijo para evitar un desenlace fatal, del cual, estuvimos muy cerca”. En este sentido agrega que “el actual contexto amerita diálogo, serenidad, temple, sencillez de espíritu para construir respuestas que beneficien a todos sin señalar culpables y ponerse en un pedestal que no contribuye a otra cosa que no sea la debacle total de su propio hijo”. También exhorta al exfuncionario expresando: “Dr. Fabricio, papá de este joven, una vez más le pido que deponga su actitud colmada de soberbia y violencia en sus expresiones, tal vez debiera preguntarse si hay algo en usted que su hijo no desearía ver diferente”.

En otra parte del texto sostiene que “le advierto que voy a seguir esto hasta las últimas consecuencias, por la seguridad de mi hija y mi nieto y por proveerle tal vez a su hijo la última oportunidad de transformar su vida de un calvario a un espacio de paz y sanación mediante la internación en un lugar propicio y oportuno para ello”.

Finalmente hace un llamado, tanto a autoridades como a su comunidad: “Les pido a los jueces y al actual fiscal, a las autoridades todas y a mi Pueblo que no me dejen solo en esto y no dejen sola a ninguna mujer, ante situaciones similares, apoyémoslas, cuidémoslas, respetémoslas”.

