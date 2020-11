Ramírez Barrios contó su experiencia con la covid-19 y habló sobre la vuelta

El correntino Fabián Ramírez Barrios pasó por momentos complicados a raíz de dar positivo de covid-19 jugando para Quimsa de Santiago del Estero en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2020-2021.

El pasado viernes 13, la entidad santiagueña confirmó el positivo de Ramírez Barrios. Una vez que se suspendió la competencia, no pudo regresar con el plantel de Quimsa, se quedó en Capital Federal y cuando recibió el alta al dar negativo un hisopado, fue autorizado a viajar hasta Corrientes.

“Estuve 13 días para que me dé el negativo, encerrado en la habitación, con dolores de cuerpo, varios síntomas y un poco asustado. Aparte estás solo, nadie puede tener contacto y eso juega en lo emocional”, comentó.

Además, en declaraciones que realizó al programa La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 MHZ), relató cómo pasó esos días: “fue difícil, desde el día 1 al 6 estuve con síntomas. Estuve 13 días en aislamiento hasta que me dio el negativo, 6 días con síntomas, con muchísimo dolor de cuerpo que no me dejaba levantarme en la cama: debía estar en posición fetal por el dolor fuerte en la parte baja de la espalda”.

También dijo que “tenía una leve presión en el pecho, aunque nunca sufrí la falta de aire, pero es una sensación incómoda que me asustaba. Esos días los viví de forma especial porque no sabía si me iba a levantar sin aire un día, me dormía con miedo. Fueron difíciles esos momentos”.

Sobre la forma en que contagió, señaló que “la única forma fue jugando. Los jugadores de Quimsa fuimos muy responsables, estábamos todo el tiempo en el hotel, en las habitaciones, éramos responsables con los cuidados pero era muy difícil cuando no se respetaba de otros lados. Fueron cayendo de a poco y me tocó a mí”.

El inicio de la Liga Nacional después de casi ocho meses de pausa pero la aparición de un brote de coronavirus que afectó a varios clubes le provocó “sentimientos encontrados. Contento porque había vuelto, se había hecho un esfuerzo muy grande para que todos vuelvan a trabajar pero lamentablemente falló, tanto en lo organizativo como con las delegaciones”.

La denominada “burbuja” que armaron la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb) y la Asociación de Clubes (AdC) tuvo fallas y por lo tanto el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación suspendió la actividad momentáneamente el pasado miércoles 18.

“No se fue responsable al ciento por ciento, se subestimó un poco a este virus”, sentenció el ala pivote. “LA responsabilidad es parte de todos: de las delegaciones, de los jugadores y de la organización que no supo poner un freno a eso. Creo que fallamos todos”.

Puso como ejemplo que “debíamos compartir el micro para ir a los partidos o a los entrenamientos. Yo hablé que no me gustaba eso, era arriesgado. Vamos estar dentro de la cancha, jugando, decían que era mínimo el contagio, pero después cuando no se respetaron las cosas todo se complicó. Pasó en la (Conferencia) Sur que salían del hotel e iban a trotar, iban a tomar café, no se cuidaron”.

Está claro que “hay muchísimas cosas por mejorar: de lo que fue el armado de todo, creo que estaba el 50% de lo que tenía que ser, faltaban muchas cosas y ojalá que se pongan de acuerdo y realmente sea serio por parte de todos”.

Los directivos dejaron trascender que la Liga Nacional podría volver a competir desde el 2 de diciembre siempre que llegue el visto bueno de las autoridades nacionales. Ramírez Barrios dejó su postura sobre ese tema: “hay que esperar un tiempo, cómo termina cada jugador. En mi caso todavía estoy con algunas molestias musculares, deja secuelas; me tengo que hacer un par de estudios para ver que no tenga partículas en los pulmones, me tengo que hacer un electro. Primero necesito el alta médica-deportiva para empezar a moverme. No hay que apurar la vuelta, hay que hacerlo de a poco, que los clubes vuelvan a entrenar todos juntos. Creo que no hay que apresurar los tiempos y para mí sería importante ya volver el año que viene pero bien armado, que no haya ningún detalle suelto”.