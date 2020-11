¿Para qué sirve un vicepresidente?

La pregunta la formuló el historiador y Premio Pulitzer Arthur Schlesinger Jr., y con ella tituló, en mayo de 1974, una columna en “The Atlantic”: “¿Es necesaria la vicepresidencia?”. El mismo dio la respuesta: “No”. Y a lo largo de un extenso trabajo repasó el rol que cumplieron distintos vicepresidentes, el que les asignaron los respectivos presidentes, y la manera en que Estados Unidos decidió el sistema de fórmula con dos nombres a la hora de aspirar a la Casa Blanca. Formula Silvia Fesquet en el diario Clarín.

No eran precisamente amables las consideraciones hacia la mayoría de quienes completaban el binomio presidencial. “¿En qué decisiones importantes de su administración ha participado el vicepresidente?”, le preguntaron una vez, según el historiador, a Dwight Eisenhower. “Si me dan una semana, podría pensar en una”, fue la ácida respuesta. Para Schlesinger, la vicepresidencia es una oficina condenada al fracaso: “Ningún presidente y vicepresidente han confiado el uno en el otro. La desconfianza es inherente a la relación. El vicepresidente sólo tiene una cosa seria que hacer: es decir, esperar a que muera el presidente. Esta no es la base para amistades cordiales y duraderas (...) Cuando son hombres de ambición, los vicepresidentes sufren, consciente o inconscientemente, la emoción del anverso”.

Después de la carta que hizo pública Cristina Kirchner la semana pasada, el presidente Alberto Fernández podría plantearse la misma pregunta que Schlesinger. Claro que por razones bien diferentes: como es sabido, en este caso fue la vicepresidenta quien eligió al número uno y la que aportó votos. Diosdado Cabello, una de las figuras más fulgurantes del régimen de Nicolás Maduro, se lo recordó apenas conocido el resultado de las Paso: “Que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”. Alberto F. proveía los modos y las formas de las que su compañera carecía para convencer a un sector importante del electorado. No los unió el amor sino el espanto. Esa suerte de ilegitimidad de origen se fue acentuando y quedó patentada, sin dudas, con la carta bomba de la vicepresidenta.

Una número dos que sale presuntamente a “respaldar” al número uno (¿no debería ser en todo caso a la inversa?). Un número uno que, por si no fuera suficiente, aclara que sintió ese auténtico misil verbal no como una crítica sino como un apoyo. Los cuestionamientos de la número dos a los funcionarios que supuestamente trabajan, o deberían trabajar, de forma conjunta con ambos integrantes de la fórmula presidencial. A la sazón, el Gobierno. Y, otra vez, un número uno que admite, siempre en público, que su segunda tiene razón con la crítica a algunos de esos funcionarios. Casualmente, los más cercanos a él. Dejando en claro que no gestionan juntos, que no hablan en privado (¿no deberían ser esos temas motivo de charla en reuniones periódicas de los máximos responsables de los destinos del país?) y confirmando todas las sospechas respecto a la deriva de la administración.

Sin olvidar ella la mención al pecado original y a su personal renunciamiento histórico, al remarcar “haber decidido con el volumen de nuestra representación popular, resignar la primera magistratura”. El Operativo Despegue de la vicepresidenta se completa con la insistencia en señalar que “el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida...” . Pero ya sabés a quién debés echarle las culpas, podría completarse la frase.

Según una publicación de Ariel Sribman Mittelman en “América latina hoy” (Ediciones Universidad de Salamanca), “en un 94% de los países latinoamericanos con vicepresidencia han surgido conflictos vinculados a este cargo en al menos una ocasión durante las últimas dos décadas, no estando ninguno de estos episodios vinculado con la sucesión propiamente dicha, sino mayoritariamente con la implicación del vicepresidente en escándalos públicos o en enfrentamientos entre presidente y vice”. En Argentina está fresco el recuerdo de la renuncia de Chacho Álvarez con De la Rúa, y el del voto no positivo de Julio Cobos con Cristina en tiempos de la 125. Ese conflicto que llevó a la entonces presidenta a decir, sobre Amado Boudou, su compañero de fórmula en 2011, “no saben lo lindo que es tener vicepresidente”. Como escribió ella misma en su carta, “la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías”.