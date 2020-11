Se conoció el grado de la lesión del arquero de Newell´s

El arquero de Newell's Old Boys, Alan Aguerre, quien sufrió anoche una luxación en el codo derecho durante el partido contra Boca Juniors, no jugará por tres meses, mientras los médicos del club rojinegro evalúan si deberán someterlo a una cirugía.

"Aguerre no va a jugar por tres meses. Si fuera un jugador de campo le enyesarían el codo y en un mes volvería a jugar, pero como es un arquero no se quieren arriesgar. Según cómo le den los estudios, van a decidir si lo operan o no", dijo a Télam un allegado a la dirigencia de Newell's.

El arquero "rojinegro", un porteño de 30 años que proviene de Vélez Sarsfield, fue sometido hoy a un estudio de diagnóstico por imágenes, que arrojó una "luxación de codo", señalaron desde el club del Parque Independencia.

Aguerre se lesionó cuando salió a disputar una pelota con Carlos Tevez a los 44 minutos del primer tiempo del partido que Boca ganó anoche 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa.

"Nos jugamos los dos, él va a trabar con la mano y yo intento patear. Vengo teniendo mala suerte con los arqueros de Newell's, espero que no sea nada y se recupere pronto", dijo Tevez al término del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona 4, de la Copa de la Liga Profesional 2020.

El "Apache" recordó así el choque que protagonizó con el guardavallas "rojinegro" Ezequiel Unsain, quien sufrió una fractura de mandíbula en un partido jugado en la Bombonera en febrero de 2016.

Aguerre será reemplazado por el arquero suplente Ramiro Macagno, quien debutó anoche ante Boca en el arco de Newell's.