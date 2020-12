Masterchef Celebrity: con complicidad de Claudia Villafañe, el Polaco hizo trampa

Masterchef Celebrity está entrando en su etapa final. Con nueve participantes en carrera (el Polaco, Claudia Villafañe, Belu Lucius, Sofía Pachano, Leticia Siciliani, Fede Bal, el Mono, Vicky Xipolitakis y Analía Franchín) el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis está cada vez más exigente. Un mínimo error puede dejar a los cocineros fuera de competencia, pero una mínima trampa, también.

Nervioso porque un malentendido estaba haciendo que no pudiera cumplir con la consigna, el Polaco recurrió a un método no del todo limpio para entregar su plato, pero lo descubrieron y las consecuencias fueron peores. Los participantes tenían que poner en su creación los tres ingredientes que encontraron en un cofre: mostaza en grano, espárragos y remolacha.

El cantante comprendió mal la consigna y entendió que con poner uno o dos de los alimentos de la caja estaba bien, pero una vez finalizado el plato hablando con Claudia Villafañe se dio cuenta de su error y para compensarlo, le pidió una remolacha prestada a su compañera.

“Voy a apelar a tu sinceridad, cuando terminaste el plato esto no estaba”, dijo Betular en su devolución señalando la remolacha y el participante contestó muy seguro: “Se la pedí a Claudia”. Luego, en editado explica: “Cuando voy a entregar me doy cuenta de que me faltaba uno de los ingredientes del cajoncito”.

“Te soy sincero, pensé que era uno de los ingredientes, no los tres. No lo vio nadie... ¿cuándo dijeron que había que usar la remolacha?”, preguntó y el tribunal respondió muy seguro que lo habían dicho. Él siguió contando: “Las tenía hirviendo y dije ‘voy a usar los espárragos, si no la ponía, no me costaba nada”.

Insistente, Betular siguió: “De la olla a tu mano tenía que ir al plato y no la pusiste”. A lo que él reconoció que había estado mal y prometió que no volvería a ocurrir y le sugirieron que prestara más atención a las consignas. “Sigo manteniendo la postura de que fue un errorcito chiquito”, dijo con tono un tanto picaresco.

Sin embargo, para el jurado no fue un “errorcito chiquito” y Martitegui sentenció: ”No hay más lugar para trampas, las reglas acá son claras y no hay marcha atrás. No te va a salir gratis, por favor producción, un delantal gris”.

Así, sin que el jurado evalúe su plato, el concursante pasó directamente al jueves de última chance y en dicha gala tendrá que ser el mejor para evitar ir el domingo a la gala de eliminación. “No fue para tanto pienso, pero está bien, es decisión del jurado y está perfecto”, dijo mientras buscaba su delantal.

“Sigo manteniendo que fue una remolachita chiquita, pero estuve mal. A cocinar el jueves, pagar por mis errores y que sirva de enseñanza de que no hay que cocinar con trampa”, cerró el músico y Santiago del Moro, que se había mantenido afuera del tema, sumó: “Pasaron cosas en las últimas semanas que el jurado fue advirtiendo y las reglas están para respetarlas”.

El tema no quedó ahí y cuando Claudia fue a entregar su plato, Damián Betular la interrogó: “¿La idea de la remolacha fue tuya o del Polaco?”. “Estábamos charlando y me dijo que no la tenía y me preguntó si le daba una”, respondió la mamá de Dalma y Gianinna y a lo lejos se escuchó al cantante gritar: “Fue todo culpa mía”.

Al cerrar, Villafañe arrepentida dijo: “No me imaginé estar haciendo trampa porque no soy así en ningún aspecto, viéndolo ahora soy cómplice y en el momento no me di cuenta y no está bueno”.

