Dura visita de Independiente a Argentinos

Continuará disputándose hoy la tercera fecha de la segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona, de la Liga Profesional de Fútbol, tanto en la zona Campeonato, como en la Complementación.

En el circulo superior el partido que a priori se presenta más atractivo es el que disputarán Argentinos frente a Independiente. El partido se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 19.20, con arbitraje de Fernando Echenique.

Independiente, eliminado semanas atrás por Lanús en la Copa Sudamericana, cerrará un 2020 olvidable en busca de su primer triunfo en la Zona Campeonato, luego de las derrotas en fila ante Huracán (3-2) y Boca Juniors (2-1).

Argentinos Juniors, por su parte, intentará continuar la racha que ya suma cuatro partidos sin perder, con un empate y tres triunfos, el último de ellos en Sarandí frente a Arsenal (1-0) y que sirvió para meterse entre los primeros del grupo.

Lucas Pusineri, quien seguirá al frente del Rojo, sorprendió y convocó al capitán y goleador, Silvio Romero, quien días atrás había acusado un desgarro en el aductor sufrida en la derrota frente a Boca.

El panorama en el Bicho es distinto ya que Diego Dabove tendrá la posibilidad de repetir el equipo que jugó la semana pasada en el Viaducto, mientras espera por la recuperación de algunos referentes como Miguel Torrén, Matías Caruzzo y Gabriel Ávalos.

Además jugarán: Newell’s vs. Central Córdoba (17.10); Vélez vs. Estudiantes (19.20); Colon vs. Banfield (21.30); Gimnasia vs. Talleres de Córdoba (21.30).